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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3306330733083309>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
15%
14
знизяться на 10-25%
36%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:25

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:вот дойдет до сквоттерства и мародерства,

2014-2015 сотни тысяч бездомных и безденежных переселенцев с Донбасса приехали. И ничего подобного нее было. Не нагнетйте

Бездомные с донбасса после 2014 года еще пару лет грабили автомобили у нас по дворам.
А в основном приехали очень богатые, и скупили очень много "засола".

Сразу не поймёшь что такое "засол". В Киеве говорят "навес".Один знакомый сквоттерскую коммуну выселил очень просто. Зашли хлопцы из охранной фирмы и вежливо проводили. Тем кто был не в состоянии идти(это ж коммуна) помогли. А заселялись изначально две девочки иностранки-аспирантки. В целом сквоттеры это преимущественно вымышленное явление в наших широтах в незаброшенных помещениях. В случае насильственных действий демонтирую унитаз, смесители, умывальники. обесточу и обезвожу помещение.Заглушу дверь. В самом крайнем демонтирую стеклопакеты и батареи. Это мои вещи-имею полное право как на свою зубную щётку. При экспроприации: квартиру с ртутью не используешь(так не доставайся же ты никому) или другими словами-назло маме отморожу уши. :roll:
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/585077851/v ... emgorodoka
Вашему вниманию предоставляется 2 х комнатная квартира, площадью 71 кв. м. 12/12 Дом спецпроэкт 2008года монолитно-каркасный, кирпич и утеплитель

55 куе за 71 метр без ремонта, интересный объект, пережил уже 2 кризиса. Как думаете продастся в третий кризис (2020) в состоянии от строителей за 775 долл за м²?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не встигаю все тут читати і слідкувати за всім!
Скажіть в двох словах/реченнях:
- ціни на РН(новобуди/котловани) трохи вниз?
- дуже вниз?
- заморозять будови і ловити, по класним цінам, буде нІчого?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне все происходящее нравится.

Как говорит Баффет: «во время отлива сразу видно, кто купался без трусов.

Вот и мы увидим безтрусошников: и целые страны, и правительства, и бизнеса, и людей.

Надеюсь все запаслись попкорном (не фигурально, а натурально, а так же колбасами, сырами, спагетти, мясом, крупами, соками и алкоголем?)
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46

  BIGor написав:https://ua.m2bomber.com/obj/585077851/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2-h-komnatnaa-kvartira-ul-osenaa-33-m-a-hrefnewbuilding611viewzk-akademgorodokakademgorodoka
Вашему вниманию предоставляется 2 х комнатная квартира, площадью 71 кв. м. 12/12 Дом спецпроэкт 2008года монолитно-каркасный, кирпич и утеплитель

55 куе за 71 метр без ремонта, интересный объект, пережил уже 2 кризиса. Как думаете продастся в третий кризис (2020) в состоянии от строителей за 775 долл за м²?

Чердак? там продавался и большей площади
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати совершенно не очевидно, в чем лучше сейчас переживать этот кризис: в теряющей в спросе недвижимости, или в печатающихся ежедневно триллионами долларах.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:47

  striped написав:Как мы уже знаем - рынок сделок очень тонок - кто вышел с реальной продажей уже созрел и захочет ее завершить. Что он будет делать на падающем/снижающемся рынке? Только идти вслед за ним. Потому будем наблюдать разрыв "хотелок" и реальных сделок. Квартиры, которые висят год, так и будут ласкать глаз лендлордов-оптимистов, а новые предложения будут выставляться и уходить в другом, более низком диапазоне.

Для рынка ситуация сейчас вообще будет патовая. Раньше, те кто вовремя видел падение, выходили на рынок с дисконтом в 25% и продавали. Те кто начинал медленное снижение цены по 5-10% в итоге гнались за ценами и падали гораздо ниже 30%. Сейчас такое не пройдёт т.к.:
1) Из-за карантина рынок стоит и покупателей нет.
2) Нет первых и ушлых, кто успел увидеть падение и вовремя сориентировался. Такие люди обычно как серферы - с волны на волну. Они успевают вовремя выскочить пока не накрыло волна. Сейчас никто не успел и что самое хреновое (для них) - ВСЕ знают о кризисе. Т.е. такой ход на опережение уже запоздалый.
3) Все покупатели сожмутся т.к. нужно, как минимум осмотреться. Все понимают, что цены будут снижаться и вопрос лишь на сколько. Никто не знает насколько длинная дистанция безденежья будет. Никто не знает, как мы выйдем из карантина. В случае болезни или смерти близких, какие ждут затраты? Вероятно звучит кощунственно, но зацепит всех в той или иной мере и выйдут все с разным результатом. Это может сильно повлиять на дальнейшую жизнь и скорректировать планы.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:51

  sequence написав:
  ihorkyiv написав:..
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я".
ОК, принято.
Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я".
адьё

Человек еще не понимает, что трупы тоже должны храниться в спец. оборудованных помещениях при низкой температуре итд и беспокоиться, возможно, нужно не о размере арендной ставки, а о наличии ее как явление
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:04

  investorkiev написав:А мне все происходящее нравится.

Как говорит Баффет: «во время отлива сразу видно, кто купался без трусов.

Вот и мы увидим безтрусошников: и целые страны, и правительства, и бизнеса, и людей.

Надеюсь все запаслись попкорном (не фигурально, а натурально, а так же колбасами, сырами, спагетти, мясом, крупами, соками и алкоголем?)

Да у Вас как бы и выбора нет, в отличии от тек кто сидит в кэше.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:те Вы считаете что количество курьеров глово в киеве = константа?

А вы считаете они прирастут еще быстрее, чем количество заказов на доставку в условиях того, что все рестораны и кафе, которые могут работать работают только через нее?
Faceless
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