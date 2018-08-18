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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:07
Richi написав: investorkiev написав:
А мне все происходящее нравится.
Как говорит Баффет: «во время отлива сразу видно, кто купался без трусов.
Вот и мы увидим безтрусошников: и целые страны, и правительства, и бизнеса, и людей.
Надеюсь все запаслись попкорном (не фигурально, а натурально, а так же колбасами, сырами, спагетти, мясом, крупами, соками и алкоголем?)
Да у Вас как бы и выбора нет, в отличии от тек кто сидит в кэше.
А какой выбор для тех, кто в кеше?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:10
Faceless написав: BIGor написав:
те Вы считаете что количество курьеров глово в киеве = константа?
А вы считаете они прирастут еще быстрее, чем количество заказов на доставку в условиях того, что все рестораны и кафе, которые могут работать работают только через нее?
Безликий, вы по мерзости скоро меня превзойдете!))
Т.е хорошо когда Глово озолотится (кстати потом оно выведет дивиденды за границу), и плохо когда их курьеры, рискующие жизнью в прямом смысле, подзаработают на 35% больше своей зарплаты? И купят себе и близким чуток еды и мед.средств?
В курьеры кагбы не олигархи идут
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:12
Richi написав:
2) Нет первых и ушлых, кто успел увидеть падение и вовремя сориентировался. Такие люди обычно как серферы - с волны на волну. Они успевают вовремя выскочить пока не накрыло волна. Сейчас никто не успел и что самое хреновое (для них) - ВСЕ знают о кризисе. Т.е. такой ход на опережение уже запоздалый.
В Китае ситуация приняла характер эпидемии еще в конце января. У серферов был целый месяц на выпрыгивание. Конечно, был риск оказаться перестраховщиком, полинять на несколько тысяч и потом выслушивать насмешки от Трибеки и прочих, оставшихся в бетоне.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:17
Курьеры - это даже беднее моих арендаторов. Курьеры не могут себе позволить снимать отдельную квартиру в новострое.
Я всегда им помогаю, это моя социальная миссия.
Например. Карантин. Делать нечего. Заказал игровые прибамбасы к компу (руль, педали, коробку передач и т.д. - захотел поганять в NFS). 9867 грн. Даю курьеру 9900, а сдачи взял с него только 30грн. Остальное оставил ему - пусть на эти деньги купит себе лично что-нибудь.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:19
Gastarbaiter написав: Richi написав:
2) Нет первых и ушлых, кто успел увидеть падение и вовремя сориентировался. Такие люди обычно как серферы - с волны на волну. Они успевают вовремя выскочить пока не накрыло волна. Сейчас никто не успел и что самое хреновое (для них) - ВСЕ знают о кризисе. Т.е. такой ход на опережение уже запоздалый.
В Китае ситуация приняла характер эпидемии еще в конце января. У серферов был целый месяц на выпрыгивание. Конечно, был риск оказаться перестраховщиком, полинять на несколько тысяч и потом выслушивать насмешки от Трибеки и прочих, оставшихся в бетоне.
Китай принял такие беспрецедентные меры, что многие рассчитывали, что они купируют проблему + в 21 веке что-то могут оперативно предложить, кроме того, чтоб чаще мыть руки. Так же ходили разговоры, что косит только азиатов, потом, что температуру не переносит и т.д. А вот когда в тёплой Италии и Испании всех накрыло ...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:21
investorkiev написав:
Кстати совершенно не очевидно, в чем лучше сейчас переживать этот кризис: в теряющей в спросе недвижимости, или в печатающихся ежедневно триллионами долларах.
Натаха, ти намагаєшся самозаспокоїтись.
Ти морально не готова до падіння цін на твою крушельницьку "прелєсць" до рівня 2017 року.
Готуйся, час ще є.
P.S. Альтернативний варіант - інвештувати в ОРДЛОвську нерухомість.
Кажуть, вона все дорожчає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:28
Frant написав: investorkiev написав:
Кстати совершенно не очевидно, в чем лучше сейчас переживать этот кризис: в теряющей в спросе недвижимости, или в печатающихся ежедневно триллионами долларах.
Натаха, ти намагаєшся самозаспокоїтись.
Ти морально не готова до падіння цін на твою крушельницьку "прелєсць" до рівня 2017 року.
Готуйся, час ще є.
P.S. Альтернативний варіант - інвештувати в ОРДЛОвську нерухомість.
Кажуть, вона все дорожчає.
Франт, ты меня содержать что-ли предлагаешь, старый ты хрыч?
Не для тебя мама цветочек растила!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:32
investorkiev написав: Faceless написав: BIGor написав:
те Вы считаете что количество курьеров глово в киеве = константа?
А вы считаете они прирастут еще быстрее, чем количество заказов на доставку в условиях того, что все рестораны и кафе, которые могут работать работают только через нее?
Безликий, вы по мерзости скоро меня превзойдете!))
Т.е хорошо когда Глово озолотится (кстати потом оно выведет дивиденды за границу), и плохо когда их курьеры, рискующие жизнью в прямом смысле, подзаработают на 35% больше своей зарплаты? И купят себе и близким чуток еды и мед.средств?
В курьеры кагбы не олигархи идут
В смысле? Курьеры по идее все равно заработают больше. Просто из-за роста заказов старая мотивационная программа стала неактуальна, потмоу ее и убрали (да, Глово, как и любая компания, не готова платить премии всем подряд).
Поддерживаю курьеров как могу
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