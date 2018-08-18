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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3309331033113312>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 93
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Я всегда им помогаю, это моя социальная миссия.

....... 9867 грн. Даю курьеру 9900, а сдачи взял с него только 30грн. Остальное оставил ему - пусть на эти деньги купит себе лично что-нибудь

3 грн!!!
что себе на такую сумму покупаете?

Не знаю что там можно купить - я ж не курьер. Может в АТБ и можно, не зря ж он народный?
А что, лучше вообще ничего ему было не оставлять?? Ну и логика у вас, ужас!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:но защитить от 2х минутного контакта с арендатором на время ежемесячного осмотра квартиры и пересчета денег вполне может. + одноразовые перчатки. + маска и мед.очки.

Мы уже всем экипировались, безопасность превыше всего!

не забудьте себе презервативы на голову натянуть-еще несколько минут безопасности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56

  Vlad442 написав:

Это вы про меня?

Если бы у меня была пустующая квартира возле инфекционной больницы, а ситуация была как в Италии, я бы пустил туда жить медперсонал с небольшим залогом и за символическую плату. Хоть 300 грн в месяц. Только потому, что считаю, что к совсем бесплатному у людей скотское отношение.
За 3-9 дней вирус погибает при комнатной температуре, поэтому бояться нечего.[/quote]
Звісно, не про вас. Це був сарказм.
Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №17, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
Востаннє редагувалось ihorkyiv в П'ят 27 бер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:57

  AU20 написав:
  dir написав:же не спрятаться. Люди голосуют за кого считают нужным. Да и смена поколений произошла. Не такие дураки элиты 90-х своих детей в эту политическую грязь пихать. Есть более достойные перспективы для своих детей.

почитайте избирательный кодекс - никаких открытых списков
если хотите, могу по-простому растолковать что же приняли в реальности

давайте все таки на политическую ветку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:59

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:но защитить от 2х минутного контакта с арендатором на время ежемесячного осмотра квартиры и пересчета денег вполне может. + одноразовые перчатки. + маска и мед.очки.

Мы уже всем экипировались, безопасность превыше всего!

не забудьте себе презервативы на голову натянуть-еще несколько минут безопасности

Какие презервативы, Серж, сейчас не до половых контактов! Хотя живущие эскортницы «намекают»
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:00

  Frant написав:
  investorkiev написав:Кстати совершенно не очевидно, в чем лучше сейчас переживать этот кризис

Натаха, ти намагаєшся самозаспокоїтись. :mrgreen:
Ти морально не готова до падіння цін на твою крушельницьку "прелєсць" до рівня 2017 року.Готуйся, час ще є. :mrgreen:

Можно подумать, что Вы готовы до падения цен на Ваши прелести до уровня 2001года или ОРДЛО
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!

Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10

  ihorkyiv написав: ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для під час виконання медиками обов"язків !!! Їх навіть випускати неможна. Яка оренда поблизу лікарень

держава из того, что должна, сколько сможет, столько и обеспечит, а может она предложить соблюдать дисциплину. ну и "захоронение в патологоанатомическом мешке", если мешки не продали, и то- если будет достаточное количество выздоровевших, чтобы выносить и закапывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:14

Франт, а вам сколько лет, кстати?
ps про нежизнеспособное государство, я, в принципе с вами согласен.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:27

  Yuri_T написав:ещё ничего не случилось, но первыми завыли про права и законность именно те, кто десятилетиями вертел и государство и право на своём конце, не платя налоги с доходов.
имхо, в группе риска вовсе не курьеры с 3 гривнами чаевых от добрых донецких трибек.
в группе риска держиморды-лендлорды, приходящие за пайкой к арендаторам.

в групі ризику - малочислений середній клас, який частково збагатиться, але в основній частині люмпенізується.
Як у 20-30 роки більшовики розкуркулювали, так і зараз "отнять і подєліть"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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