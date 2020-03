Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:27

Yuri_T написав: ещё ничего не случилось, но первыми завыли про права и законность именно те, кто десятилетиями вертел и государство и право на своём конце, не платя налоги с доходов.

имхо, в группе риска вовсе не курьеры с 3 гривнами чаевых от добрых донецких трибек.

в групі ризику - малочислений середній клас, який частково збагатиться, але в основній частині люмпенізується.

