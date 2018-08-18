Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56

Vlad442 написав:

Если бы у меня была пустующая квартира возле инфекционной больницы, а ситуация была как в Италии, я бы пустил туда жить медперсонал с небольшим залогом и за символическую плату. Хоть 300 грн в месяц. Только потому, что считаю, что к совсем бесплатному у людей скотское отношение.За 3-9 дней вирус погибает при комнатной температуре, поэтому бояться нечего.[/quote]Звісно, не про вас. Це був сарказм.Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №17, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!