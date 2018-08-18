Не знаю что там можно купить - я ж не курьер. Может в АТБ и можно, не зря ж он народный?
А что, лучше вообще ничего ему было не оставлять?? Ну и логика у вас, ужас!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56
Не знаю что там можно купить - я ж не курьер. Может в АТБ и можно, не зря ж он народный?
А что, лучше вообще ничего ему было не оставлять?? Ну и логика у вас, ужас!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не забудьте себе презервативы на голову натянуть-еще несколько минут безопасности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:56
Это вы про меня?
Если бы у меня была пустующая квартира возле инфекционной больницы, а ситуация была как в Италии, я бы пустил туда жить медперсонал с небольшим залогом и за символическую плату. Хоть 300 грн в месяц. Только потому, что считаю, что к совсем бесплатному у людей скотское отношение.
За 3-9 дней вирус погибает при комнатной температуре, поэтому бояться нечего.[/quote]
Звісно, не про вас. Це був сарказм.
Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №17, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
Востаннє редагувалось ihorkyiv в П'ят 27 бер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:57
давайте все таки на политическую ветку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:59
Какие презервативы, Серж, сейчас не до половых контактов! Хотя живущие эскортницы «намекают»
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:00
Можно подумать, что Вы готовы до падения цен на Ваши прелести до уровня 2001года или ОРДЛО
Скоро(R)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10
держава из того, что должна, сколько сможет, столько и обеспечит, а может она предложить соблюдать дисциплину. ну и "захоронение в патологоанатомическом мешке", если мешки не продали, и то- если будет достаточное количество выздоровевших, чтобы выносить и закапывать.
Скоро(R)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:14
Франт, а вам сколько лет, кстати?
ps про нежизнеспособное государство, я, в принципе с вами согласен.
Скоро(R)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:27
в групі ризику - малочислений середній клас, який частково збагатиться, але в основній частині люмпенізується.
Як у 20-30 роки більшовики розкуркулювали, так і зараз "отнять і подєліть"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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