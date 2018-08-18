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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:45
будете смеяться, но за 2+ месяца с НГ по начало карантина, только на одной доставке получил чаевых больше, чем Трибекины СТО 3 гривны, хотя знаю, что у коллег были и большие, но это нетипично, в основном клиенты барбершопов и тому подобные платят телефонами и наличными не пользуются, про ойтишников вообще отдельная песня.
Востаннє редагувалось antonivs3
в П'ят 27 бер, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:46
Vlad442 написав: ihorkyiv написав:
Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.
Да, но вам, Влад, все-таки легче на такое решиться: вы живете в другом городе и не бываете в своих квартирах годами.
Для вас это обезличенный акт волонтерства: все равно что по Приват24 перевести деньги от аренды напрямую санитарке. Обезличенно.
А для некоторых своя однушка- это кормилица, вон посмотрите на Сержа: арендодатель себе все нервы извел, что уже 3 месяца зазад квартиру затопило и теперь там отклеились обои. Ломится делать ремонт даже в ущерб (нонсенс!) живущему арендатору-Сержику, хотя последнего все устраивает и он все равно платит аренду.
Это фантомные боли. Это как мучаться ночью безсонницей потому что у любимого человека что-то болит. У тебя не болит, но спать спокойно не можешь. Такое же отношение и к квартире - как к своему ребеночку.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48
antonivs3 написав:
будете смеяться, но за 2+ месяца с НГ по начало карантина, только на одной доставке получил чаевых больше, чем Трибекины СТО 3 гривны, хотя знаю, что у коллег были и большие, но это нетипично, в основном клиенты барбершопов и тому подобные платят телефонами и наличными не пользуются, про ойтишников вообще отдельная песня.
Вы ж вроде были риелтором? Переквалифицировались?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:50
и маклером был, по совместительству, но это было довольно давно)) понадобилась синекура, белая ЗП, да и что делать в городе зимой, когда нет загородной жизни?))
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57
antonivs3 написав:
и маклером был, по совместительству, но это было довольно давно)) понадобилась синекура, белая ЗП, да и что делать в городе зимой, когда нет загородной жизни?))
Я без подкола спросил, просто поинтересовался
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:03
Кстати, лендлорды, что вы делаете с гривной от аренды?
Покупаете долары? Тратите? Куда?
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