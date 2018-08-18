Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:46

Vlad442 написав: ihorkyiv написав: Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!! Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!

Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции. Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.

Да, но вам, Влад, все-таки легче на такое решиться: вы живете в другом городе и не бываете в своих квартирах годами.Для вас это обезличенный акт волонтерства: все равно что по Приват24 перевести деньги от аренды напрямую санитарке. Обезличенно.А для некоторых своя однушка- это кормилица, вон посмотрите на Сержа: арендодатель себе все нервы извел, что уже 3 месяца зазад квартиру затопило и теперь там отклеились обои. Ломится делать ремонт даже в ущерб (нонсенс!) живущему арендатору-Сержику, хотя последнего все устраивает и он все равно платит аренду.Это фантомные боли. Это как мучаться ночью безсонницей потому что у любимого человека что-то болит. У тебя не болит, но спать спокойно не можешь. Такое же отношение и к квартире - как к своему ребеночку.