Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:52

airmax78 написав: antonivs3 написав: ihorkyiv написав: Якщо уже кур"єри зависають на лендлордівському форумі, то Велика депресія в Україні не за горами !!! Наталко, негайно розпродуйте стояки на Круші. Якщо уже кур"єри зависають на лендлордівському форумі, то Велика депресія в Україні не за горами !!! Наталко, негайно розпродуйте стояки на Круші.

а шо вы думали- знаю всего 5-6 курьеров, но по крайней мере один из них допиливает отделку/мебель в "Варшавском", купленном угадайте для чего. а шо вы думали- знаю всего 5-6 курьеров, но по крайней мере один из них допиливает отделку/мебель в "Варшавском", купленном угадайте для чего.

ОМГ...

Кстати, а что ж он такое возил, этот курьер, что на однушку в Варшавском + ремонт смог насобирать? Какой-то очень нужный товар? ОМГ...Кстати, а что ж он такое возил, этот курьер, что на однушку в Варшавском + ремонт смог насобирать? Какой-то очень нужный товар?

Чувак, который вывозил строительный мусор на Круше, наскирдовал на однуху в Аркаде (гы гы). 20грн/мешок, труд не для белоручек, это правда. Ну и он стал монополистом благодаря сервису: просто звонишь ему и говоришь: дом 3, 7 этаж, 30 мешков, деньги на карту. Он тебе на вайбер фотоотчет что мусор вывез. Диджитализация, кули.Еще один грузчик хвастался что купил в Софских прудах от УКО за 12куе студию. Меня считал дураком, что я заплатил чуть не вдвое больше.Не знаю как у него дела, с тех пор его не видел.Вывод:-заробити- хорошристь-зберигты- мудристь-примножити - мистецтво.