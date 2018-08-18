Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.
Владе, відмовтеся від дешевого популізму на форумі. "Ситуация с обеспечением украинских больниц, с наличием средств защиты для медицинского персонала просто катастрофическая, и это реально пугает. Врачей сегодня даже не обеспечили необходимым минимумом. Из-за этого, например, в Тернопольской области заразились четверо медиков - у них подтвердилось подозрение на коронавирус". https://replyua.net/news/202565-ot-togo ... onala.html ХТОСЬ ЩЕ БАЖАЄ НАДАТИ СВОЇ КВАРТИРИ ПІД ОРЕНДУ МЕДИКАМ ???
ihorkyiv написав:Якщо уже кур"єри зависають на лендлордівському форумі, то Велика депресія в Україні не за горами !!! Наталко, негайно розпродуйте стояки на Круші.
а шо вы думали- знаю всего 5-6 курьеров, но по крайней мере один из них допиливает отделку/мебель в "Варшавском", купленном угадайте для чего.
ОМГ... Кстати, а что ж он такое возил, этот курьер, что на однушку в Варшавском + ремонт смог насобирать? Какой-то очень нужный товар?
Чувак, который вывозил строительный мусор на Круше, наскирдовал на однуху в Аркаде (гы гы). 20грн/мешок, труд не для белоручек, это правда. Ну и он стал монополистом благодаря сервису: просто звонишь ему и говоришь: дом 3, 7 этаж, 30 мешков, деньги на карту. Он тебе на вайбер фотоотчет что мусор вывез. Диджитализация, кули.
Еще один грузчик хвастался что купил в Софских прудах от УКО за 12куе студию. Меня считал дураком, что я заплатил чуть не вдвое больше.
antey1969 написав:У курьеров Глово сейчас паника. Пацаны думали озолотиться за время эпидемии, а Глово хоп... и урезал им комиссионные на треть.
с другой стороны, дороги полупустые, тепло. Можно поднажать и наколбасить бабосиков. Неожиданно стала очень престижной и уважаемой работой! Я бы на месте курьеров еще маски и туалетную бумагу где-то прикупил и спекулировал. Гречка тяжелая
antonivs3 написав:будете смеяться, но за 2+ месяца с НГ по начало карантина, только на одной доставке получил чаевых больше, чем Трибекины СТО 3 гривны, хотя знаю, что у коллег были и большие, но это нетипично, в основном клиенты барбершопов и тому подобные платят телефонами и наличными не пользуются, про ойтишников вообще отдельная песня.
Вы ж вроде были риелтором? Переквалифицировались?
я поняв смисл аватарки, це не лендлорд рОкетчик, це лендлорд в защітном костюмі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/