investorkiev написав: antonivs3 написав: будете смеяться, но за 2+ месяца с НГ по начало карантина, только на одной доставке получил чаевых больше, чем Трибекины СТО 3 гривны, хотя знаю, что у коллег были и большие, но это нетипично, в основном клиенты барбершопов и тому подобные платят телефонами и наличными не пользуются, про ойтишников вообще отдельная песня. будете смеяться, но за 2+ месяца с НГ по начало карантина, только на одной доставке получил чаевых больше, чем Трибекины СТО 3 гривны, хотя знаю, что у коллег были и большие, но это нетипично, в основном клиенты барбершопов и тому подобные платят телефонами и наличными не пользуются, про ойтишников вообще отдельная песня.



Вы ж вроде были риелтором? Переквалифицировались? Вы ж вроде были риелтором? Переквалифицировались?

я поняв смисл аватарки, це не лендлорд рОкетчик, це лендлорд в защітном костюмі я поняв смисл аватарки, це не лендлорд рОкетчик, це лендлорд в защітном костюмі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/