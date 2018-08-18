Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Наведу актуальний приклад. Я мешкаю на Печерську, неподалік клінічної лікарні №8, яку напочатку визначили як прийомний заклад для осіб з підозрою на коронавірус. Лікарі цієї лікарні категорично відмовилися від цього статусу з огляду на відсутність у них належних захисних засобів. ЛІКАРІ !!!! ВІДМОВИЛИСЯ !!!! А ви собі і мені, людям, далеким від знань боротьби з вірусами, пропонуєте узяти на себе відповідальність за життя своє, своїх рідних, сусідів, їхніх родичів, безлічі інших людей, надавши власне житло медикам, які й самі невпевнені у своїх лікувальних і захисних діях ??? Думайте ви та інші дописувачі, коли декларуєте якусь альтруїстську маячню під час епідемії. Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
Заболеть может каждый. Что медик, что обычный арендатор/арнедодатель, который ходит на работу и ездит по супермаркетам. У медика шансы даже ниже, потому что он серьезней относится к защите и дезинфекции.
Владе, відмовтеся від дешевого популізму на форумі. "Ситуация с обеспечением украинских больниц, с наличием средств защиты для медицинского персонала просто катастрофическая, и это реально пугает. Врачей сегодня даже не обеспечили необходимым минимумом. Из-за этого, например, в Тернопольской области заразились четверо медиков - у них подтвердилось подозрение на коронавирус". https://replyua.net/news/202565-ot-togo ... onala.html ХТОСЬ ЩЕ БАЖАЄ НАДАТИ СВОЇ КВАРТИРИ ПІД ОРЕНДУ МЕДИКАМ ???
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия) Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути). Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало. Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
Как там цены на недвигу в Кийови ? Держаться ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Первый написав:Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.
Але не має права розпоряджатися чужим майном. У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ. Навіть
Почитайте закони і включіть хоч трішки голову. Подивіться як в інших країнах робиться. Не призив не платіть комуналку, а тримайте гроші на оплату, не штраф за звільнення працівника, а тримайте гроші на його утримання.
Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави на підтримку всіх і вся. В Україні ???
а вот и время акуительных историй. всего 2 дня прошло, как заказывали. и от кого? от первого, конечно. не сомневался.
компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по той оценочной стоимости, что ты мутил для договоров, чтобы налоги не платить и пенсионный фонд грабить? по такой стоимости подойдёт тебе?
Украина им не нравится... а когда доходы свои отмывали покупкой недвиги, потом налоги от аренды не платили десятилетиями, субсидии себе оформляли на бабушек/дедушек - тогда Украина была в самый раз. а вот теперь не то пальто... бедняжки.
Хомякоид, а вы в какой больнице были? В Киеве тоже пустые сейчас, кроме виппалат и БСП, меня только в понедельник из больницы привезли. Елена8, думаю подтвердит, давеча писала что только из больницы, если не ошибаюсь.
Yuri_T написав:ещё ничего не случилось, но первыми завыли про права и законность именно те, кто десятилетиями вертел и государство и право на своём конце, не платя налоги с доходов. имхо, в группе риска вовсе не курьеры с 3 гривнами чаевых от добрых донецких трибек. в группе риска держиморды-лендлорды, приходящие за пайкой к арендаторам.
в групі ризику - малочислений середній клас, який частково збагатиться, але в основній частині люмпенізується. Як у 20-30 роки більшовики розкуркулювали, так і зараз "отнять і подєліть"
я не о тех рисках. о вариантах трибекам/первым встретить Родю Раскольникова. с топором.
antonivs3 написав:Хомякоид, а вы в какой больнице были? В Киеве тоже пустые сейчас, кроме виппалат и БСП, меня только в понедельник из больницы привезли. Елена8, думаю подтвердит, давеча писала что только из больницы, если не ошибаюсь.
У Німеччині. Бавария. Городок 50 тыс.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Первый написав:Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном. У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ. Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави. А в Україні ???
а вот и время акуительных историй. компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе? Украина им не нравится...бедняжки.
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
Первый написав:Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном. У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ. Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави. А в Україні ???
а вот и время акуительных историй. компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе? Украина им не нравится...бедняжки.
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
Меня можете вычеркнуть из списка. Мою "компенсацию" себе оставьте. Я неадекватов отсеиваю ещё на просмотрах.Они сразу видны.Да и нечего компенсировать. Люди дорожат жильём. Наперёд платят. Особенно те, кто на малую родину на карантин отбывают.