antonivs3 написав: Yuri_T написав: Первый написав: Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.

У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ.

а вот и время акуительных историй.

компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе?

Трамп компенсацію обіцяв тим, в кого річний дохід, скажімо до 99куе в рік.

Але про заклики "отнять і подєліть" там нема.

