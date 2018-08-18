Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:23

change_pm написав: flyman

Друже-бобер, ти свій депопортфель оптимізував, виходячи з курсу 60 грн за бакс, чи знову будеш 3 роки відсотками відбивати збитки? Друже-бобер, ти свій депопортфель оптимізував, виходячи з курсу 60 грн за бакс, чи знову будеш 3 роки відсотками відбивати збитки?

Поживем побачим, залежить скільки банок ляже під ТА, яка буде величина девалу і т.д..Хоча у 2013 був на 99% у доларі та євро, від 3Х девалу і зачистки БС це врятувало мало, -20% в $. Але з іншого боку у 2015 взяв цоколь, який у ціні відносно 2013 просів десь на 45% у $ (і цей компенсатор я не враховував при оцінці активів, якщо врахувати, то втрати можна вважати були би менші).Цього разу інша структура портфелю активів.У гривні на депозитах я оцінюю десь 40%.Так минуло року вклався в 2 кавалірки в Києві (тобто до кризи а не під час).Щодо одної вже телефонували, можна приїзджати оформаляти в нотаріуса свідоцтво власності (ринкова вартість дала за півроку 2Х+ у $, від повітря котловану до готової будівлі). Можливо, що ще візьму одну кавалірку в того ж забудовника, але в розсрочку, під перепродажу (а не для себе, як попередні, які були для оточення Києва). У ВП кажуть, що будують без огляду на корону, карантин, зеленку і кризу (у порівнянні з моментом інвестиції ціна уже 1,5Х в грн.).