|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19
antonivs3 написав: Yuri_T написав: Первый написав:
Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.
У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ.
Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави. А в Україні ???
а вот и время акуительных историй.
компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе?
Украина им не нравится...бедняжки.
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
Трамп компенсацію обіцяв тим, в кого річний дохід, скажімо до 99куе в рік.
Але про заклики "отнять і подєліть" там нема.
А тут допомога буде "бідніючим" ІВК, РЛА, Суркісам, Косюку, Бахматюку і т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17925
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1018 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:24
Serg-ik написав:
Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" заявили, что не будут начислять плату за аренду партнерам-арендаторам на период коронавирусного карантина.
Там же, наверное, закрыто все.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21558
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1476 раз.
- Подякували: 2195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:25
antonivs3 написав:
Хомякоид, а вы в какой больнице были? В Киеве тоже пустые сейчас, кроме виппалат и БСП, меня только в понедельник из больницы привезли. Елена8, думаю подтвердит, давеча писала что только из больницы, если не ошибаюсь.
Подтверждаю. В больнице N1 Киев ни коронавирусных, ни больных гриппом/ пневмонией/ простудой. Наверно эти тысячи заражённых где-то прячутся.
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:53
Елена8 написав: antonivs3 написав:
Хомякоид, а вы в какой больнице были? В Киеве тоже пустые сейчас, кроме виппалат и БСП, меня только в понедельник из больницы привезли. Елена8, думаю подтвердит, давеча писала что только из больницы, если не ошибаюсь.
Подтверждаю. В больнице N1 Киев ни коронавирусных, ни больных гриппом/ пневмонией/ простудой. Наверно эти тысячи заражённых где-то прячутся.
Черз знакомых инсайд от врачей, что всех постарались по максимуму выписать, чтобы освободить палаты. Готовятся к волне короновируса.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:03
flyman
Друже-бобер, ти свій депопортфель оптимізував, виходячи з курсу 60 грн за бакс, чи знову будеш 3 роки відсотками відбивати збитки?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:23
change_pm написав:flyman
Друже-бобер, ти свій депопортфель оптимізував, виходячи з курсу 60 грн за бакс, чи знову будеш 3 роки відсотками відбивати збитки?
Поживем побачим, залежить скільки банок ляже під ТА, яка буде величина девалу і т.д..
Хоча у 2013 був на 99% у доларі та євро, від 3Х девалу і зачистки БС це врятувало мало, -20% в $. Але з іншого боку у 2015 взяв цоколь, який у ціні відносно 2013 просів десь на 45% у $ (і цей компенсатор я не враховував при оцінці активів, якщо врахувати, то втрати можна вважати були би менші).
Цього разу інша структура портфелю активів.
У гривні на депозитах я оцінюю десь 40%.
Так минуло року вклався в 2 кавалірки в Києві (тобто до кризи а не під час).
Щодо одної вже телефонували, можна приїзджати оформаляти в нотаріуса свідоцтво власності (ринкова вартість дала за півроку 2Х+ у $, від повітря котловану до готової будівлі). Можливо, що ще візьму одну кавалірку в того ж забудовника, але в розсрочку, під перепродажу (а не для себе, як попередні, які були для оточення Києва). У ВП кажуть, що будують без огляду на корону, карантин, зеленку і кризу (у порівнянні з моментом інвестиції ціна уже 1,5Х в грн.).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17925
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1018 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18012
|2911870
|
П'ят 27 бер, 2020 20:32
flyman
|
|12
|11578
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195751
|
|