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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:56
antonivs3 написав:
..
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
игорюкиев не надо, он медиков ненавидит
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:00
antonivs3 написав: Yuri_T написав: Первый написав:
Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.
У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ.
Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави. А в Україні ???
а вот и время акуительных историй.
компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе?
Украина им не нравится...бедняжки.
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
Меня можете вычеркнуть из списка. Мою "компенсацию" себе оставьте. Я неадекватов отсеиваю ещё на просмотрах.Они сразу видны.Да и нечего компенсировать. Люди дорожат жильём. Наперёд платят. Особенно те, кто на малую родину на карантин отбывают.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:25
sequence написав: antonivs3 написав:
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срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
игорюкиев не надо, он медиков ненавидит
Наполягаю частку, від якої відмовився Дір, перерахувати мені !!! На ці гроші винайматиму у секюнсесів квартири для медиків-вірусологів.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:17
Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" заявили, что не будут начислять плату за аренду партнерам-арендаторам на период коронавирусного карантина.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19
antonivs3 написав: Yuri_T написав: Первый написав:
Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.
У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ.
Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави. А в Україні ???
а вот и время акуительных историй.
компенсацию захотел... может тебе компенсацию выдать по оценочной стоимости, что ты мутил для договоров? по такой стоимости подойдёт тебе?
Украина им не нравится...бедняжки.
срочно напечать два триллиона грн и раздать компенсации 1му, игорюкиев, диру, франту и прочим страждущим
Трамп компенсацію обіцяв тим, в кого річний дохід, скажімо до 99куе в рік.
Але про заклики "отнять і подєліть" там нема.
А тут допомога буде "бідніючим" ІВК, РЛА, Суркісам, Косюку, Бахматюку і т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:24
Serg-ik написав:
Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" заявили, что не будут начислять плату за аренду партнерам-арендаторам на период коронавирусного карантина.
Там же, наверное, закрыто все.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:03
flyman
Друже-бобер, ти свій депопортфель оптимізував, виходячи з курсу 60 грн за бакс, чи знову будеш 3 роки відсотками відбивати збитки?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:23
del.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 27 бер, 2020 21:45, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:40
airmax78 написав: Первый написав:
Richi написав:Абсолютно с Вами согласен, но демократия и сострадание - это удел богатых государств. Конечно каждый случай уникальный. Если арендатор снимает квартиру в которой холодильник больше шкафа, рядом лес/парк в котором можно гулять и арендатор человек не бедный (в состоянии создать подушку безопасности и пр), то можно и не вообще не снижать стоимость аренды. Ему обеспечены все условия для ``домашнего ареста``. Но обычно и рентабельность у таких квартир далеко не 10% а ближе к 5%. А вот если это дешёвый сегмент в муравейнике, где можно заразится от соседа не по площадке, а в соседнем доме, где холодильник Норд в который больше 1 курице не входит и ломается каждые 1,5 месяца, где арендатор работяга и арендует не потому, что выбрал эту квартиру, а потому что на что-то лучшее не хватает .... где рентабельность была 10% - здесь другая ситуация. Сейчас речь о них идёт.
На підставі чого Ви намагаєтеся розпоряджатися чужим майном?
По законам карантинного времени.
Так и товары в АТБ , Варусе , Епицентре , бензин на Авиасе и деньги в банках так же надо давать бесплатно на время карантина, чем они хуже арендодателей?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:34
Richi написав:
Сейчас задача пройти дистанцию неизвестной длинны
без особых потрясений.
Всегда умиляли писаки, которые с умным лицом, но тупыми ошибками пишут свои никому не интересные мысли. Кому может быть интересно, что думает человек, который даже писать грамотно не научился?
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