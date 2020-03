Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:44

jj1981ua

І що ти хотів сказати, що ти такий розумний, але чому тоді такий бідний?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/