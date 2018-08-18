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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33133314331533163317>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:40

  flyman написав:Поживем побачим, залежить скільки банок ляже під ТА, яка буде величина девалу і т.д..
Хоча у 2013 був на 99% у доларі та євро, від 3Х девалу і зачистки БС це врятувало мало, -20% в $.

не нужно смешивать мух и котлеты - вы потеряли из-за депозитов в банках, погнались же за 7% годовых (или сколько там было).
  flyman написав:Цього разу інша структура портфелю активів.
У гривні на депозитах я оцінюю десь 40%.

ну-ну, при девале посмотрим во что они превратятся)
  flyman написав:Так минуло року вклався на рівні "мурування цоколя" в 2 кавалірки в Києві (тобто до кризи а не під час).
Щодо одної вже телефонували, можна приїзджати оформаляти в нотаріуса свідоцтво власності (ринкова вартість дала за півроку 2Х+ у $, від повітря котловану до готової будівлі).

рыночная стоимость=0, пока никто ничего не продает и не покупает. а когда будет просвет и все продавцы ринутся - тогда вы и увидите рыночную стоимость своей квартиры.
  flyman написав:Можливо, що ще візьму одну кавалірку в того ж забудовника, але в розсрочку, під перепродажу (а не для себе, як попередні, які були для оточення Києва). У ВП кажуть, що будують без огляду на корону, карантин, зеленку і кризу (у порівнянні з моментом інвестиції ціна уже 1,5Х в грн.).

мазохизм - это личный выбор каждого. берите, они при девале вас нагнут.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:41

  alkasander написав:
  Richi написав:Сейчас задача пройти дистанцию неизвестной длинны без особых потрясений.


Всегда умиляли писаки, которые с умным лицом, но тупыми ошибками пишут свои никому не интересные мысли. Кому может быть интересно, что думает человек, который даже писать грамотно не научился?

вы не правы. у нас и президент такой был, и, уверен, большая часть депутатов и министров нормально диктант не напишет.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:44

jj1981ua
І що ти хотів сказати, що ти такий розумний, але чому тоді такий бідний?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:05

  flyman написав:jj1981ua
І що ти хотів сказати, що ти такий розумний, але чому тоді такий бідний?

а кто сказал, что я такой бедный? я просто тут на форуме не первый месяц ржу с клоунов, которые собираются покупать. я понимаю, что некоторые тут работают. остальные - занимаются уверенным самовнушением и мазохизмом.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:45

  jj1981ua написав:
  flyman написав:jj1981ua
І що ти хотів сказати, що ти такий розумний, але чому тоді такий бідний?

а кто сказал, что я такой бедный? я просто тут на форуме не первый месяц ржу с клоунов, которые собираются покупать. я понимаю, что некоторые тут работают. остальные - занимаются уверенным самовнушением и мазохизмом.

є інші пропозиції, крім покупки дорожаючого активу?

по моєму, тут достатньо інвесторів, які брали на рівні котловану, а потім легко зробили 2Х, коли котлован став готовим житлом, навіть Долярчик.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 бер, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:49

Флай, вам предложение чего нужно, альтернативных инвестиций?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:51

  antonivs3 написав:Флай, вам предложение чего нужно, альтернативных инвестиций?

Мені не тре коментів щодо моїх інвестиції.
Краще розкажіть про свої, в тому числі альтернативні.

п.с.
Я давно писав про план оточення Києва кавалірками. От і дію згідно плану.
Для jj1981ua це
занимаются уверенным самовнушением и мазохизмом


п.с.
Цікавлять варіанти недалеко від синьої гілки метро в межах 1..1,5 Фонда.
Навігатор не пропонувати.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 бер, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:54

Все стали спорными с крайне негативным прогнозом. От жилой недвижимости до паркомест.
Чрезвычайно рад, что несколько лет назад не влез в договора пожизненного содержания ни на Хмельницкого, ни на Левом берегу и год назад не взял родственный кредит под 6% под убитую фасадную трешку на первом этаже за 30тыс с хвостиком
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 27 бер, 2020 22:59, всього редагувалось 2 разів.
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:54

  flyman написав:
  jj1981ua написав:
  flyman написав:jj1981ua
І що ти хотів сказати, що ти такий розумний, але чому тоді такий бідний?

а кто сказал, что я такой бедный? я просто тут на форуме не первый месяц ржу с клоунов, которые собираются покупать. я понимаю, что некоторые тут работают. остальные - занимаются уверенным самовнушением и мазохизмом.

є інші пропозиції, крім покупки дорожаючого активу?

по моєму, тут достатньо інвесторів, які брали на рівні котловану, а потім легко зробили 2Х, коли котлован став готовим житлом, навіть Долярчик.

вы говорите о прошлом, а я вам о будущем. только умолишенный будет сейчас вкладывать в котлован. но да, было время.
  flyman написав:Мені не тре коментів щодо моїх інвестиції.
Краще розкажіть про свої, в тому числі альтернативні.

ну это форум и тут все пишут, что считают нужным.
сейчас лучший вариант - кеш, не в грн, конечно. но каждому свое.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:57

  jj1981ua написав:вы говорите о прошлом, а я вам о будущем. только умолишенный будет сейчас вкладывать в котлован. но да, было время.

Через місяць - два корона перестане хвилювати, як до того часу перестав хвилювати свинячий грип, туберкульоз, СНІД, онко і інші напасті.
Чи всім 3,14да, і ОШ, ЯЗ, і крах долара?

Ясне діло, що прямо сьогодні в котлован бабло ніхто нести не буде.
Це ясно і очевидно навіть для К.О.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 бер, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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