jj1981ua написав:

вот статья прям для васМы формируем свое мнение в зависимости от того, на что мы поставили деньгиЗаметил на собственном примере одно интересное когнитивное искажение. Когда речь идет о моем инвестиционном портфеле, то я рассматриваю коронавирус исключительно в мрачном свете с пессимистичными сценариями.Для понимания почему, объясню: я плотно изучал ситуацию с вирусом в Китае в самом начале эпидемии и понял, что он разнесет всю мировую экономику в пух и прах, так что буквально за пару дней до обвала продал все свои солидно подорожавшие акции и встал против рынка (продал акции в шорт). Когда я обсуждал это с коллегами, то все говорили мне, что я сумасшедший, псих, паникер, и только потеряю на этом деньги. Я же строил исключительно пессимистичные прогнозы. В итоге оказался прав и заработал на этом приличную сумму.Но одновременно с этим, когда я думаю о том, что неплохо было бы этой осенью поехать в горы или на море, то я наоборот внушаю сам себе, что через полгода-то пандемия должна стихнуть и Европа снова откроет свои двери. Я как обычный человек, а не как игрок на бирже, хочу верить в позитивный сценарий, что мне не придется полгода просидеть дома взаперти, а на улицах будут лежать горы трупов.Все это сродни ставкам на спорт, когда вы поставили на ту или иную команду, то вы невольно начинаете за нее болеть и искать изъяны у их противников. То есть, сопереживаете и болеете за тот сценарий, на который вы поставили деньги.Думаю, этот пост должен помочь вам понять, почему так много людей говорят о том, что вирус - это фигня и от обычного гриппа умирает гораздо больше людей. У тех, кто это говорит, ставка сделана на позитивный сценарий по пандемии. Их образ жизни, бизнес или работа завязаны на отсутствии карантина. Представьте, что вы, допустим, зарабатываете на больших скоплениях людей.Это могут быть концерты или футбольные матчи. Вам говорят, что где-то там в Китае или Италии бушует вирус. Что вы скажете? Что надо отменять все мероприятия на полгода вперед и банкротиться? Конечно же нет. Вы будете до последнего всех успокаивать и говорить, что они паникеры и идиоты. Ведь на кону для вас стоит вообще все. Вчера у вас был работающий бизнес, который приносит доход, а сегодня вы банкрот с кучей долгов. Из такого финансового краха можно вообще до конца жизни уже не выбраться.Поэтому я удивлялся, когда все аналитики утверждали, что эпидемия в Китае не нанесет большого ущерба фондовому рынку. Ведь достаточно было на пару дней погрузиться в тему, как становился очевидным грядущий апокалипсис и мировой инфляционный шок.Теперь же становится понятно, что эти люди просто не хотели в это верить. Ведь их ставки были на позитив.По мере того, как пузырь мировой экономики будет лопаться и все будет лететь к чертовой матери, все больше людей будут делать пессимистичные прогнозы и ставить свои деньги на негатив, в том или ином виде. И когда из всех утюгов будут рассказывать, что перспектив нет и нам всем конец, а за любые позитивные прогнозы вас будут высмеивать, вот тогда и нужно будет ставить свои деньги на позитив.- статью взял тут в телеге (к каналу не имею отношения, если что).