antonivs3 написав: Флай, а напомните, какой сейчас Хвонд, чтобы вам за него Навигатор не предлагать)))

Може хоть 55квадратов возьмете?

55кв. це побогатому, якщо купувати.

Я краще 3кавалірки по 17м в різних місцях Києва, чим 1к 55м в Навігаторі.

