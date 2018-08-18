Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:flyman вот статья прям для вас Мы формируем свое мнение в зависимости от того, на что мы поставили деньги ..... По мере того, как пузырь мировой экономики будет лопаться и все будет лететь к чертовой матери, все больше людей будут делать пессимистичные прогнозы и ставить свои деньги на негатив, в том или ином виде. И когда из всех утюгов будут рассказывать, что перспектив нет и нам всем конец, а за любые позитивные прогнозы вас будут высмеивать, вот тогда и нужно будет ставить свои деньги на позитив. https://web.telegram.org/#/im?p=@inflation_shock - статью взял тут в телеге (к каналу не имею отношения, если что).
Все правильно, але в мене основний інструмент пасивного доходу - депозити.
А нерухомість це похідний інструмент, яким я почав розбавляти активи після кризи 2014, і то поки що ціль була чисто практична: при зміні роботи змінювати локацію поближче до місця роботи, маючи кавалірки в різних локаціях Києва.
Може трапитися так, що корона переформатує бізнеси так, що тема КРЖН відпаде, і буде прагматичніше купити щось в Березані і працювати віддалено, чим працювати в Києві в офісі, і відповідно десь там жити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
jj1981ua написав:flyman вот статья прям для вас Мы формируем свое мнение в зависимости от того, на что мы поставили деньги
Заметил на собственном примере одно интересное когнитивное искажение. Когда речь идет о моем инвестиционном портфеле, то я рассматриваю коронавирус исключительно в мрачном свете с пессимистичными сценариями.
Для понимания почему, объясню: я плотно изучал ситуацию с вирусом в Китае в самом начале эпидемии и понял, что он разнесет всю мировую экономику в пух и прах, так что буквально за пару дней до обвала продал все свои солидно подорожавшие акции и встал против рынка (продал акции в шорт). Когда я обсуждал это с коллегами, то все говорили мне, что я сумасшедший, псих, паникер, и только потеряю на этом деньги. Я же строил исключительно пессимистичные прогнозы. В итоге оказался прав и заработал на этом приличную сумму.
Но одновременно с этим, когда я думаю о том, что неплохо было бы этой осенью поехать в горы или на море, то я наоборот внушаю сам себе, что через полгода-то пандемия должна стихнуть и Европа снова откроет свои двери. Я как обычный человек, а не как игрок на бирже, хочу верить в позитивный сценарий, что мне не придется полгода просидеть дома взаперти, а на улицах будут лежать горы трупов.
Все это сродни ставкам на спорт, когда вы поставили на ту или иную команду, то вы невольно начинаете за нее болеть и искать изъяны у их противников. То есть, сопереживаете и болеете за тот сценарий, на который вы поставили деньги.
Думаю, этот пост должен помочь вам понять, почему так много людей говорят о том, что вирус - это фигня и от обычного гриппа умирает гораздо больше людей. У тех, кто это говорит, ставка сделана на позитивный сценарий по пандемии. Их образ жизни, бизнес или работа завязаны на отсутствии карантина. Представьте, что вы, допустим, зарабатываете на больших скоплениях людей. Это могут быть концерты или футбольные матчи. Вам говорят, что где-то там в Китае или Италии бушует вирус. Что вы скажете? Что надо отменять все мероприятия на полгода вперед и банкротиться? Конечно же нет. Вы будете до последнего всех успокаивать и говорить, что они паникеры и идиоты. Ведь на кону для вас стоит вообще все. Вчера у вас был работающий бизнес, который приносит доход, а сегодня вы банкрот с кучей долгов. Из такого финансового краха можно вообще до конца жизни уже не выбраться.
Поэтому я удивлялся, когда все аналитики утверждали, что эпидемия в Китае не нанесет большого ущерба фондовому рынку. Ведь достаточно было на пару дней погрузиться в тему, как становился очевидным грядущий апокалипсис и мировой инфляционный шок. Теперь же становится понятно, что эти люди просто не хотели в это верить. Ведь их ставки были на позитив.
По мере того, как пузырь мировой экономики будет лопаться и все будет лететь к чертовой матери, все больше людей будут делать пессимистичные прогнозы и ставить свои деньги на негатив, в том или ином виде. И когда из всех утюгов будут рассказывать, что перспектив нет и нам всем конец, а за любые позитивные прогнозы вас будут высмеивать, вот тогда и нужно будет ставить свои деньги на позитив. https://web.telegram.org/#/im?p=@inflation_shock - статью взял тут в телеге (к каналу не имею отношения, если что).
flyman написав: не всі мають міцні яйця щоб тримати кеш в матрасі, причому тримання кеша, чи не найтупіше рішення, бабло має працювати, а не лежати і пліснявіти, тоді воно стає капіталом, а не папірцями
Найближчі 3-6 місяців матрас - не найгірший варіант.
А хіба мова ішла про "що робити з баблом наступні 3 місяці", хоча ні, Трибека цікавилася. От ій і пропонуйте, куда вкасти 100К грн.
Бо складається враження, що прийшли К.О. давати поради, особливо коли їх не просять.
Просто скажіть (без коментування інших): вклав 100% у матрас. жду ППця, якщо виживу куплю стояк однушок у Оранжі/Медовому/Навігаторі.
Або, на 100% в грн. в Ощаді на поточному рахунку, як тільки з кожного утюга будуть віщати, що всі помруть, піду куплю 10 убитих сталінок на Хрещатику.
Чи, маю мішок картоплі, чекаю коли появляться на ОЛХ об"яви: міняю хрущ біля метро на мішок картофана.
Ну дайте людям насладиться пцом. Многие так долго этого ждали.
BIGor написав:вот дойдет до сквоттерства и мародерства,
2014-2015 сотни тысяч бездомных и безденежных переселенцев с Донбасса приехали. И ничего подобного нее было. Не нагнетйте
Бездомные с донбасса после 2014 года еще пару лет грабили автомобили у нас по дворам. А в основном приехали очень богатые, и скупили очень много "засола".
Вы ошибаетесь,приезжали абсолютно разные люди.Многие остались,в основном самые конкурентноспособные и целеустремленные,кто-то вернулся,кто-то уехал заграницу.Сейчас ситуация иная-не зацепился в Киеве в новых реалиях,не хочешь переквалифицироваться с официанта в курьера, с повара в грузчика,с менеджера в строителя- гуд бай столица,в Киеве и так всегда було больше белоручек чем нужно.Сейчас нет проблем найти работу,но НУЖНО работать.Сейчас сквоттерами могут быть только лентяии,не заслуживающие уступок,и другие адекватные,гораздо крепче и уверенней в себе и с на порядок большими возможностями,очень быстро исправят ситуацию,поверьте
Востаннє редагувалось Andreiii в Суб 28 бер, 2020 00:09, всього редагувалось 2 разів.
ihorkyiv написав: Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
врачей домой отпускать нельзя ? не жалко ? они ведь тоже человеки