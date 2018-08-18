baraka написав:
врачей домой отпускать нельзя ?
не жалко ? они ведь тоже человеки
Під час епідемії медперсонал - солдати антивірусного фронту. Недаремно вони усі мають військові звання. Самі обрати цю професію, долали величезні конкурси при вступі до медичного вишу, навчалися 7 років, ніхто не примушував, як і медсестер і санітарок. Працювати мають вахтовим методом, наприклад, тиждень - через тиждень. В інший час додому зась. Мені медиків дуже шкода, але ж військовослужбовців з фронтових позицій щодня додому не відпускають, люди по пів року в окопах воюють. Тому й для медиків вірусне ураження населення означає воєнний стан. Але тут деяким популістам це ніяк не второпати.