|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:40
baraka написав: ihorkyiv написав:
Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна
. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!
врачей домой отпускать нельзя ?
не жалко ? они ведь тоже человеки
Під час епідемії медперсонал - солдати антивірусного фронту. Недаремно вони усі мають військові звання. Самі обрати цю професію, долали величезні конкурси при вступі до медичного вишу, навчалися 7 років, ніхто не примушував, як і медсестер і санітарок. Працювати мають вахтовим методом, наприклад, тиждень - через тиждень. В інший час додому зась. Мені медиків дуже шкода, але ж військовослужбовців з фронтових позицій щодня додому не відпускають, люди по пів року в окопах воюють. Тому й для медиків вірусне ураження населення означає воєнний стан. Але тут деяким популістам це ніяк не второпати.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 590
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 01:45
Serg-ik написав: rjkz написав:
У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит?
Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах???
Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?
Да, арендатор пытался дать ход делу, ретген снял. Но оказалось, что чувак ломился в не принадлежавшее ему жилое помещение и хозяин СЛУЧАЙНО сломал ему ребра при самообороне.
Я узнал это непосредственно от арендодателя. Квартира на СОЛОМЕ, арендатор - чеченец. Было это года 3 назад. Какие еще подробности надо - как зовут арендодателя, где живет, как зовут жену, на какой машине ездит?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4549 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 бер, 2020 02:47
flyman написав:
А хіба мова ішла про "що робити з баблом наступні 3 місяці", хоча ні, Трибека цікавилася.
От ій і пропонуйте, куда вкасти 100К грн.
Лендлордам остается только завистливо наблюдать, как визионеры с кешом удвоятся за эти несколько месяцев кризиса.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1348
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 03:19
Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 04:05
BIGor написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/585077851/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2-h-komnatnaa-kvartira-ul-osenaa-33-m-a-hrefnewbuilding611viewzk-akademgorodokakademgorodoka
55 куе за 71 метр без ремонта
Вашему вниманию предоставляется 2 х комнатная квартира, площадью 71 кв. м. 12/12 Дом спецпроэкт 2008года монолитно-каркасный, кирпич и утеплитель
, интересный объект, пережил уже 2 кризиса. Как думаете продастся в третий кризис (2020) в состоянии от строителей за 775 долл за м²?
Не знаю почему, в голове возникло слово техэтаж при виде окон
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4549 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 бер, 2020 04:11
investorkiev написав:
А мне все происходящее нравится.
Как говорит Баффет: «во время отлива сразу видно, кто купался без трусов.
Вот и мы увидим безтрусошников: и целые страны, и правительства, и бизнеса, и людей.
Надеюсь все запаслись попкорном (не фигурально, а натурально, а так же колбасами, сырами, спагетти, мясом, крупами, соками и алкоголем?)
Совет неплох, но на сколько Вы запаслись провизией для автономного существования?
Вот ведь в чем вопрос - никто не знает сколько продлится эта ситуация.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4549 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18019
|2912977
|
Суб 28 бер, 2020 01:32
rjkz
|
|12
|11582
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195758
|
|