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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3315331633173318

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:40

  baraka написав:
  ihorkyiv написав: Медперсонал ДЕРЖАВА має забезпечити відповідними приміщеннями для проживання під час виконання медиками своїх посадових обов"язків !!! Їх навіть додому випускати неможна. Яка оренда квартир поблизу лікарень ????!!!!


врачей домой отпускать нельзя ? :)
не жалко ? они ведь тоже человеки

Під час епідемії медперсонал - солдати антивірусного фронту. Недаремно вони усі мають військові звання. Самі обрати цю професію, долали величезні конкурси при вступі до медичного вишу, навчалися 7 років, ніхто не примушував, як і медсестер і санітарок. Працювати мають вахтовим методом, наприклад, тиждень - через тиждень. В інший час додому зась. Мені медиків дуже шкода, але ж військовослужбовців з фронтових позицій щодня додому не відпускають, люди по пів року в окопах воюють. Тому й для медиків вірусне ураження населення означає воєнний стан. Але тут деяким популістам це ніяк не второпати.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:45

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).

Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит?
Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах??? Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?


Да, арендатор пытался дать ход делу, ретген снял. Но оказалось, что чувак ломился в не принадлежавшее ему жилое помещение и хозяин СЛУЧАЙНО сломал ему ребра при самообороне. :mrgreen: Я узнал это непосредственно от арендодателя. Квартира на СОЛОМЕ, арендатор - чеченец. Было это года 3 назад. Какие еще подробности надо - как зовут арендодателя, где живет, как зовут жену, на какой машине ездит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:47

  flyman написав:А хіба мова ішла про "що робити з баблом наступні 3 місяці", хоча ні, Трибека цікавилася.
От ій і пропонуйте, куда вкасти 100К грн.

Лендлордам остается только завистливо наблюдать, как визионеры с кешом удвоятся за эти несколько месяцев кризиса.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 03:19

Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 04:05

  BIGor написав:https://ua.m2bomber.com/obj/585077851/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2-h-komnatnaa-kvartira-ul-osenaa-33-m-a-hrefnewbuilding611viewzk-akademgorodokakademgorodoka
Вашему вниманию предоставляется 2 х комнатная квартира, площадью 71 кв. м. 12/12 Дом спецпроэкт 2008года монолитно-каркасный, кирпич и утеплитель

55 куе за 71 метр без ремонта, интересный объект, пережил уже 2 кризиса. Как думаете продастся в третий кризис (2020) в состоянии от строителей за 775 долл за м²?


Не знаю почему, в голове возникло слово техэтаж при виде окон :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 04:11

  investorkiev написав:А мне все происходящее нравится.

Как говорит Баффет: «во время отлива сразу видно, кто купался без трусов.

Вот и мы увидим безтрусошников: и целые страны, и правительства, и бизнеса, и людей.

Надеюсь все запаслись попкорном (не фигурально, а натурально, а так же колбасами, сырами, спагетти, мясом, крупами, соками и алкоголем?)


Совет неплох, но на сколько Вы запаслись провизией для автономного существования?
Вот ведь в чем вопрос - никто не знает сколько продлится эта ситуация.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 05:05

  flyman написав:
  jj1981ua написав:вы говорите о прошлом, а я вам о будущем. только умолишенный будет сейчас вкладывать в котлован. но да, было время.

Через місяць - два корона перестане хвилювати, як до того часу перестав хвилювати свинячий грип, туберкульоз, СНІД, онко і інші напасті.
Чи всім 3,14да, і ОШ, ЯЗ, і крах долара?

Ясне діло, що прямо сьогодні в котлован бабло ніхто нести не буде.
Це ясно і очевидно навіть для К.О.


Пока не похоже на 1-2 месяца. В экономическом плане кризис быстро не пройдет.
rjkz
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  #<1 ... 3315331633173318
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