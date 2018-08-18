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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3316331733183319

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:19

  dir написав: Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.

Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  dir написав: Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.

Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Варшавський по 14 тис грн в 1 к буде? Коли?
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 3316331733183319
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