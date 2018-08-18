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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:19
dir написав:
Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.
Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
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Richi
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:42
Richi написав: dir написав:
Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.
Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Варшавський по 14 тис грн в 1 к буде? Коли?
Всім процвітання!
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Первый
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