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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3316331733183319

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:19

  dir написав: Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.

Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  dir написав: Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.

Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Варшавський по 14 тис грн в 1 к буде? Коли? Це рівень 2015 чи 2016 (не пам’ятаю)
Чи необхідно як в 2008 поділити на 3. І буде по 8 тис грн за квадрат. Коли?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:29

  Первый написав:
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?


навскидку , интерес проснеться при снижении на процентов 20-25 в дол єквиваленте. реальная цена конца 2018 г. ... периодически поверхностно просматриваю предложения и ставки на аренду по интересующей меня локации Киев правый берег ,Ирпень...цены и кол-во предложений на уровне начало декабря 2019 или даже меньше по количеству предложений , да и цена в грн +- держится , тогда как раз спад был и трудно было сдать ...понятно ,что все без движения стоит , но...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:36

  Первый написав:
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?


38-45 кв почти построившийся ,более -менее людский новострой , в относительно хорошем месте ..эквивалент 800-900 дол за кв м ..ну или вторичка 38-45 кв. дом после 2006 г. постройки , в адекватном месте и с воспринимаемым ремонтом , 1000-1200 за кв...но это уже думаю весной-зимой 2020 г можно только ожидать , а то и вообще, такое может не наступить...
lincoln2
 
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