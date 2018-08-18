|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:19
dir написав:
Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.
Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:42
Richi написав: dir написав:
Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.
Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Варшавський по 14 тис грн в 1 к буде? Коли? Це рівень 2015 чи 2016 (не пам’ятаю)
Чи необхідно як в 2008 поділити на 3. І буде по 8 тис грн за квадрат. Коли?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15116
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1971 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:05
при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15116
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1971 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:29
Первый написав:
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?
навскидку , интерес проснеться при снижении на процентов 20-25 в дол єквиваленте. реальная цена конца 2018 г. ... периодически поверхностно просматриваю предложения и ставки на аренду по интересующей меня локации Киев правый берег ,Ирпень...цены и кол-во предложений на уровне начало декабря 2019 или даже меньше по количеству предложений , да и цена в грн +- держится , тогда как раз спад был и трудно было сдать ...понятно ,что все без движения стоит , но...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:36
Первый написав:
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?
38-45 кв почти построившийся ,более -менее людский новострой , в относительно хорошем месте ..эквивалент 800-900 дол за кв м ..ну или вторичка 38-45 кв. дом после 2006 г. постройки , в адекватном месте и с воспринимаемым ремонтом , 1000-1200 за кв...но это уже думаю весной-зимой 2020 г можно только ожидать , а то и вообще, такое может не наступить...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18025
|2913825
|
Суб 28 бер, 2020 09:46
dir
|
|12
|11585
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195761
|
|