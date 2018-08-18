Додано: Суб 28 бер, 2020 09:05

при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...