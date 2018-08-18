RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3317331833193320

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:19

  lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...


реальный актив при работающей экономики .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 22.07.11
Подякував: 193 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:39

  барабашов написав:Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?

Сейчас для людей с котлетой открылись возможности. Даже элементарно гоняя USD в EUR и обратно можно около 1% в день делать.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 26.02.18
Подякував: 358 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:43

  Frant написав:
  lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...

Якщо не буде платоспроможних квартирантів - накуй треба ця нерухомість?

платоспроможних буде менш ,але вони будуть.. так , вони будуть прискіпливо вибирати , між хрущем,іншим будинком старого типу або сучасним ...ліквідна кватирка в локації ,де невелика густина застройки з прицілом на аренду , по ринковій ціні завжди найде свого квартиранта..
як на мене ,нерухомість ,це щось середнє по дохідності ,між доларовим та гривневим депо в розрізі середньої дохідності за 5 років...але це актив , а гроші (навіть долари) , то лише папір...та й інфляцію по всьому світі, котра насувається ,теж треба враховувати...
я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
lincoln2
 
Повідомлень: 613
З нами з: 05.02.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:47

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?

Сейчас для людей с котлетой открылись возможности. Даже элементарно гоняя USD в EUR и обратно можно около 1% в день делать.


-1% в день тоже можно сделать?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3317331833193320
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1801, 1802, 1803
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18028 2914113
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 11:47
Вкладчик1234
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83731)
28.03.2020 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.