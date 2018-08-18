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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:19
lincoln2 написав:
при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
реальный актив при работающей экономики .
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:39
барабашов написав:Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?
Сейчас для людей с котлетой открылись возможности. Даже элементарно гоняя USD в EUR и обратно можно около 1% в день делать.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:43
Frant написав: lincoln2 написав:
при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Якщо не буде платоспроможних квартирантів - накуй треба ця нерухомість?
платоспроможних буде менш ,але вони будуть.. так , вони будуть прискіпливо вибирати , між хрущем,іншим будинком старого типу або сучасним ...ліквідна кватирка в локації ,де невелика густина застройки з прицілом на аренду , по ринковій ціні завжди найде свого квартиранта..
як на мене ,нерухомість ,це щось середнє по дохідності ,між доларовим та гривневим депо в розрізі середньої дохідності за 5 років...але це актив , а гроші (навіть долари) , то лише папір...та й інфляцію по всьому світі, котра насувається ,теж треба враховувати...
я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:47
Gastarbaiter написав: барабашов написав:Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?
Сейчас для людей с котлетой открылись возможности. Даже элементарно гоняя USD в EUR и обратно можно около 1% в день делать.
-1% в день тоже можно сделать?
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