Додано: Суб 28 бер, 2020 12:18

lincoln2 написав: Первый написав: lincoln2 написав: при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости... Наприклад? Що розглядаєте?

Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.

Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?



навскидку , интерес проснеться при снижении на процентов 20-25 в дол єквиваленте. реальная цена конца 2018 г. ... периодически поверхностно просматриваю предложения и ставки на аренду по интересующей меня локации Киев правый берег ,Ирпень...цены и кол-во предложений на уровне начало декабря 2019 или даже меньше по количеству предложений , да и цена в грн +- держится , тогда как раз спад был и трудно было сдать ...понятно ,что все без движения стоит , но...

лаг десь півроку лаг десь півроку

лаг десь півроку

