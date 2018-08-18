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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3318331933203321

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
9%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:10

  xio13 написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:-1% в день тоже можно сделать?

Разумеется! Чтобы кто-то заработал 1000 дол. нужно чтобы кто-то другой эту 1000 дол. потерял. Ну так затем и МБА люди получают: чтобы быть на выигравшей стороне.


Дурники з МБА половину банків під укос поставили. Всі банки в США без підтримки уряду були б банкротами.
Так шо МБА це папірець показушний, який з знаннями немає нічого спільного.


Может обсудим вкус устриц с теми, кто их ел?
В какой бизнес-школе учился, xio?
По чем там биткоины кстати у тебя на флешке, как динамика? В нашу последнюю беседу было кажется 8800? Сейчас как? Тысяч по 6 хоть можно твои битки загнать? Ну чтоб когда недвига упадет на 10%, можно было «удвоить капитал»?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:14

  Serg-ik написав:
  lincoln2 написав:як на мене ,нерухомість ,це щось середнє по дохідності ,між доларовим та гривневим депо в розрізі середньої дохідності за 5 років...але це актив , а гроші (навіть долари) , то лише папір...та й інфляцію по всьому світі, котра насувається ,теж треба враховувати...

в 2007-2008 однушка в центре стоила 110 000 долл и давала 700 долл аренды.( я жил в ней)
С 2009 аренда перешлп на гривну, не более 4000 грн. Какая цена той однушки сейчас? Не более 45 000. А 110 000 бумажек позволяют сейчас купить трёшку с площадью в 2.5 раза больше

Серж, вам нельзя так считать. Вы 110000 бумажек все равно продержали бы под матрасом. Поэтому вам к 45000 еще надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет.
Короче, смотрите внимательно за рынком и в этот раз не проморгайте его разворот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:18

  lincoln2 написав:
  Первый написав:
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте?
Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт.
Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?


навскидку , интерес проснеться при снижении на процентов 20-25 в дол єквиваленте. реальная цена конца 2018 г. ... периодически поверхностно просматриваю предложения и ставки на аренду по интересующей меня локации Киев правый берег ,Ирпень...цены и кол-во предложений на уровне начало декабря 2019 или даже меньше по количеству предложений , да и цена в грн +- держится , тогда как раз спад был и трудно было сдать ...понятно ,что все без движения стоит , но...

лаг десь півроку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:38

  investorkiev написав:Может обсудим вкус устриц с теми, кто их ел?
В какой бизнес-школе учился, xio?
По чем там биткоины кстати у тебя на флешке, как динамика? В нашу последнюю беседу было кажется 8800? Сейчас как? Тысяч по 6 хоть можно твои битки загнать? Ну чтоб когда недвига упадет на 10%, можно было «удвоить капитал»?


Про всех мва-шников конечно перебор. Но можно напомнить про все эти леман-бразерсы, нокии и других. Которых все такие умные топы угробили т с парашютами выпрыгнули.
Можно вспомнить нашего знаменитого мва-шника, с папой депутатом. Который строит лишние этажи для дачи взяток :mrgreen:
Видать учиться надо не только теории бизнеса, но и у папы брать практические уроки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет.

11 лет, а не 14... и 500 долл только до середины 2014, потом 250 максимум, а не 500.
Не учитываем, что часть из условных 110 000 долл могла быть на депозите какое-то время из этих 11 лет.
Когда страна живёт в долг-всё кажется радужным и перспективным. Когда долги просят отдать и далее жить по средствам, всё становится на свои места.
Мониторю. Как лакмус беруКампус. Как я уже писал, в Кампусе была трёшка, 123 метра за 105 тыс. Еще в феврале. Теперь за неё просят 89 000, а трёшка на 92 метра выставлена за 76 000

Дизайн-это круто
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... bb245e6b75
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:59

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:-1% в день тоже можно сделать?

Если плечо добавить, то можно очень легко сделать -100%.

Господа, я ведь сейчас даже не про всякие там форекс-конторы. Обычные счета в банке, который позволяет перекладываться с приемлемой маржой. Конечно, срубить 10-20% за месяц не получится. Но у меня нет права на ошибку. Лучше недозаработать, чем потерять. Зато каклетка всегда в свободном доступе и риски потери около 0. Торговля через брокера с плечом - это уже другая опера. Сродни инвестиции в котлован.
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