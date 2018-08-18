Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:-1% в день тоже можно сделать?
Разумеется! Чтобы кто-то заработал 1000 дол. нужно чтобы кто-то другой эту 1000 дол. потерял. Ну так затем и МБА люди получают: чтобы быть на выигравшей стороне.
Дурники з МБА половину банків під укос поставили. Всі банки в США без підтримки уряду були б банкротами. Так шо МБА це папірець показушний, який з знаннями немає нічого спільного.
Может обсудим вкус устриц с теми, кто их ел? В какой бизнес-школе учился, xio? По чем там биткоины кстати у тебя на флешке, как динамика? В нашу последнюю беседу было кажется 8800? Сейчас как? Тысяч по 6 хоть можно твои битки загнать? Ну чтоб когда недвига упадет на 10%, можно было «удвоить капитал»?
lincoln2 написав:як на мене ,нерухомість ,це щось середнє по дохідності ,між доларовим та гривневим депо в розрізі середньої дохідності за 5 років...але це актив , а гроші (навіть долари) , то лише папір...та й інфляцію по всьому світі, котра насувається ,теж треба враховувати...
в 2007-2008 однушка в центре стоила 110 000 долл и давала 700 долл аренды.( я жил в ней) С 2009 аренда перешлп на гривну, не более 4000 грн. Какая цена той однушки сейчас? Не более 45 000. А 110 000 бумажек позволяют сейчас купить трёшку с площадью в 2.5 раза больше
Серж, вам нельзя так считать. Вы 110000 бумажек все равно продержали бы под матрасом. Поэтому вам к 45000 еще надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет. Короче, смотрите внимательно за рынком и в этот раз не проморгайте его разворот.
lincoln2 написав:при более-менее значительной просадке цен , думаю предложение будет выкупаться с целью сохранения сбережений.... главный драйвер этого будет , отсутствие иных привлекательных активов , для основной массы населения ,которая пользуется депозитами ( конец 2019 года показал ,как выкупают все 1 ком на уровне котлованов) ..крипты ,фонда , ОВГЗ это для узкого круга ..дол депо сейчас под 1-3 % минус налоги с тем , что еще поди - забери ,или грн под 10-12 % с периодической девальвацией.. а так , это реальный актив , который можно оставить детям или продать в случае необходимости...
Наприклад? Що розглядаєте? Хрущ 1к біля метро Святошино за 15 куе в стані під капремонт. Чи чикагу 45 квадратів за 50 куе на нижніх поверхах.. з ремонтом?
навскидку , интерес проснеться при снижении на процентов 20-25 в дол єквиваленте. реальная цена конца 2018 г. ... периодически поверхностно просматриваю предложения и ставки на аренду по интересующей меня локации Киев правый берег ,Ирпень...цены и кол-во предложений на уровне начало декабря 2019 или даже меньше по количеству предложений , да и цена в грн +- держится , тогда как раз спад был и трудно было сдать ...понятно ,что все без движения стоит , но...
лаг десь півроку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Может обсудим вкус устриц с теми, кто их ел? В какой бизнес-школе учился, xio? По чем там биткоины кстати у тебя на флешке, как динамика? В нашу последнюю беседу было кажется 8800? Сейчас как? Тысяч по 6 хоть можно твои битки загнать? Ну чтоб когда недвига упадет на 10%, можно было «удвоить капитал»?
Про всех мва-шников конечно перебор. Но можно напомнить про все эти леман-бразерсы, нокии и других. Которых все такие умные топы угробили т с парашютами выпрыгнули. Можно вспомнить нашего знаменитого мва-шника, с папой депутатом. Который строит лишние этажи для дачи взяток Видать учиться надо не только теории бизнеса, но и у папы брать практические уроки
airmax78 написав:надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет.
11 лет, а не 14... и 500 долл только до середины 2014, потом 250 максимум, а не 500. Не учитываем, что часть из условных 110 000 долл могла быть на депозите какое-то время из этих 11 лет. Когда страна живёт в долг-всё кажется радужным и перспективным. Когда долги просят отдать и далее жить по средствам, всё становится на свои места. Мониторю. Как лакмус беруКампус. Как я уже писал, в Кампусе была трёшка, 123 метра за 105 тыс. Еще в феврале. Теперь за неё просят 89 000, а трёшка на 92 метра выставлена за 76 000
investorkiev написав:-1% в день тоже можно сделать?
Если плечо добавить, то можно очень легко сделать -100%.
Господа, я ведь сейчас даже не про всякие там форекс-конторы. Обычные счета в банке, который позволяет перекладываться с приемлемой маржой. Конечно, срубить 10-20% за месяц не получится. Но у меня нет права на ошибку. Лучше недозаработать, чем потерять. Зато каклетка всегда в свободном доступе и риски потери около 0. Торговля через брокера с плечом - это уже другая опера. Сродни инвестиции в котлован.
Мониторю аренду. Самые дешевые хозяйские варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа. На 30-50% дороже с лучшим состоянием и расположением висят. Люди начали снижать цены. Посмотрим по чем сдадут.
Добавлю. Вариантов в эконом сегменте совсем не много. Если бы я задался целью снять сейчас недорого, то особого выбора нет.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 28 бер, 2020 13:42, всього редагувалось 2 разів.
dir написав: Четвёртый кризис на КРЖН на моей памяти. Пару лет и пойдём на более высокие уровни цен недвижимости.
Почему после 2008 не пошли на более высокие уровни? Уже не пару, а 11 лет прошло и судя по ситуации, дорога опять в низ.
Они уж было начали отскакивать после 2008, это цены 2012-13 годов, но тут война и она сожрала не только рост , но и снова уронила цены на недвижимость, дала троекратную девальвацию.Не дала возможность вкусить плоды роста цен на недвижимость между мировыми кризисами. После адаптации к сложившимся условиям, люди, которые рискнули вложиться в котлованы в 15-16 годах на отрезке до начала 2020 не пожалели. Если наши соседи снова не навяжут нам "маленькую победоносную войну", рынок КРЖН не только не сильно просядет благодаря каким то "свежим деньгам" от рынка земли, но и может несколько отскочить.