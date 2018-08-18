Додано: Суб 28 бер, 2020 12:57

airmax78 написав: надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет. надо прибавить сумму аренды, которую принесла квартир с 2009 года: если даже 500 долл. США в месяц в среднем, то это 14 лет * 6000 = 84000 долл. США. Ну пусть 70000 с учетом простоев и косметических ремонтов. 70000+45000 = 115000 А у вас по-прежнему в матрасе 110000. И это мы взяли самый неудачный период для покупки недвиги - пик цен за 30 лет.

11 лет, а не 14... и 500 долл только до середины 2014, потом 250 максимум, а не 500.Не учитываем, что часть из условных 110 000 долл могла быть на депозите какое-то время из этих 11 лет.Когда страна живёт в долг-всё кажется радужным и перспективным. Когда долги просят отдать и далее жить по средствам, всё становится на свои места.Мониторю. Как лакмус беруКампус. Как я уже писал, в Кампусе была трёшка, 123 метра за 105 тыс. Еще в феврале. Теперь за неё просят 89 000, а трёшка на 92 метра выставлена за 76 000Дизайн-это круто