Всегда в это время сдавать не выгодно, а тут ещё определённые обстоятельства наложились. Ничего такого страшного. Вспомните сильную просадку цен аренды весной 2019 года.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:42
Всегда в это время сдавать не выгодно, а тут ещё определённые обстоятельства наложились. Ничего такого страшного. Вспомните сильную просадку цен аренды весной 2019 года.
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
старые песни о том же
конечно , взял такси, выкатал 1000 грн и посмотрел
если это мусор, то все равно он подешевел
и от Вас, человека понимающего, где мусор, а где -нет, на каком сайте правдивые объявления?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то же вопрос: проверяли? смотрели лично? реально улетают или это торпеды, которые удаляют модераторы по жалобе?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:48
Если бы вы хоть раз реально искали квартиру, вы бы понимали, что в агентских объявлениях в вариантах с хорошей ценой 90% мусора, в частных 50%.
Отсеять мусор и болванки это работа. Опыт, прозвоны, просмотры.
Можете обратиться в агенство и скидывать сюда варианты, которые они предлагают посмотреть.
Старая песня потому, что опытные люди понимают, что олх дает одну картину мира, которая сильно отличается от реальной.
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:53
У меня есть опыт потому что я в теме и имею общее представление о рынке. Иногда, когда не лень, прозваниваю граничные варианты. Даже знаю с какой скоростью и когда удаляют объявления модераторы олх, потому что пытаюсь убивать агентские клоны своих объявлений.
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ок, так и запишем:
проседание по аренде бабушатников на 20-25% есть ( люди желают жить в г@вне -так могут прокомментировать некоторые небедные форумчане)
проседания по продаже не наблюдается
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:34
Просто отсутствует база продаж за столь непродолжительный период наступления негативных условий . Будет статистика реальных сделок, хотя бы за месяцок, тогда и можно будет что-то сказать. Не будет сделок ввиду общего ступора-не будет и статистики.
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:53
начало будет , это когда за 1 ком. квартиру 38-42 кв.м. возле метро в построенном доме , будет такая же цена за 1 м. как в приведенных вами ,Троещинах ,Отрадных,Новобеличах ... они примерно также стоили в 1 -2 квартале 2019 года..это потом был некий инвестиционный всплеск на 1-2 комн. связанный с ростом цен на аренду и понижение ставок по валютным депо ,что потянуло за собой и 3-ки немного...как по мне , нужно смотреть на стоимость квадрата полноценных 1 комн квартир ,она более отражает перспективы РН ...
|