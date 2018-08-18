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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3319332033213322

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 95
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
35%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Самые дешевые хозяйские варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа.

то же вопрос: проверяли? смотрели лично? реально улетают или это торпеды, которые удаляют модераторы по жалобе?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:48

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Вы хоть один их этих вариантов просмотрели, или пытаетесь делать выводы на основании мусора от агентов с олха?

старые песни о том же
конечно , взял такси, выкатал 1000 грн и посмотрел
если это мусор, то все равно он подешевел
и от Вас, человека понимающего, где мусор, а где -нет, на каком сайте правдивые объявления?

Если бы вы хоть раз реально искали квартиру, вы бы понимали, что в агентских объявлениях в вариантах с хорошей ценой 90% мусора, в частных 50%.
Отсеять мусор и болванки это работа. Опыт, прозвоны, просмотры.
Можете обратиться в агенство и скидывать сюда варианты, которые они предлагают посмотреть.

Старая песня потому, что опытные люди понимают, что олх дает одну картину мира, которая сильно отличается от реальной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:53

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Самые дешевые хозяйские варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа.

то же вопрос: проверяли? смотрели лично? реально улетают или это торпеды, которые удаляют модераторы по жалобе?

У меня есть опыт потому что я в теме и имею общее представление о рынке. Иногда, когда не лень, прозваниваю граничные варианты. Даже знаю с какой скоростью и когда удаляют объявления модераторы олх, потому что пытаюсь убивать агентские клоны своих объявлений.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:У меня есть опыт

ок, так и запишем:
проседание по аренде бабушатников на 20-25% есть ( люди желают жить в г@вне -так могут прокомментировать некоторые небедные форумчане)
проседания по продаже не наблюдается
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:34

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:У меня есть опыт

ок, так и запишем:
проседание по аренде бабушатников на 20-25% есть ( люди желают жить в г@вне -так могут прокомментировать некоторые небедные форумчане)
проседания по продаже не наблюдается

Просто отсутствует база продаж за столь непродолжительный период наступления негативных условий . Будет статистика реальных сделок, хотя бы за месяцок, тогда и можно будет что-то сказать. Не будет сделок ввиду общего ступора-не будет и статистики. :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:53


начало будет , это когда за 1 ком. квартиру 38-42 кв.м. возле метро в построенном доме , будет такая же цена за 1 м. как в приведенных вами ,Троещинах ,Отрадных,Новобеличах ... они примерно также стоили в 1 -2 квартале 2019 года..это потом был некий инвестиционный всплеск на 1-2 комн. связанный с ростом цен на аренду и понижение ставок по валютным депо ,что потянуло за собой и 3-ки немного...как по мне , нужно смотреть на стоимость квадрата полноценных 1 комн квартир ,она более отражает перспективы РН ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:58

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:У меня есть опыт

ок, так и запишем:
проседание по аренде бабушатников на 20-25% есть ( люди желают жить в г@вне -так могут прокомментировать некоторые небедные форумчане)
проседания по продаже не наблюдается

Я это не писал.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:21

Ну а есть кто-то, кто уже в карантин вложился дешево?
Или хотя бы снял дешево?
investorkiev
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  #<1 ... 3319332033213322
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