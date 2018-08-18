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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3321332233233324>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:05

  investorkiev написав:Ну а есть кто-то, кто уже в карантин вложился дешево?
Или хотя бы снял дешево?

А мене цікавить, де Унуноктий?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:08

  dir написав: Они уж было начали отскакивать после 2008, это цены 2012-13 годов, но тут война и она сожрала не только рост , но и снова уронила цены на недвижимость, дала троекратную девальвацию.Не дала возможность вкусить плоды роста цен на недвижимость между мировыми кризисами. После адаптации к сложившимся условиям, люди, которые рискнули вложиться в котлованы в 15-16 годах на отрезке до начала 2020 не пожалели. Если наши соседи снова не навяжут нам "маленькую победоносную войну", рынок КРЖН не только не сильно просядет благодаря каким то "свежим деньгам" от рынка земли, но и может несколько отскочить.

ага, пишите еще. самовнушение - страшная сила.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:10

  change_pm написав:
  investorkiev написав:Ну а есть кто-то, кто уже в карантин вложился дешево?
Или хотя бы снял дешево?

А мене цікавить, де Унуноктий?

Он там, где нет людей, но и интернета там тоже нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:24

  investorkiev написав:Ну а есть кто-то, кто уже в карантин вложился дешево?
Или хотя бы снял дешево?

По цене аренды 17-ого года сметают за несколько часов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:55

  jj1981ua написав:
  dir написав: Они уж было начали отскакивать после 2008, это цены 2012-13 годов, но тут война и она сожрала не только рост , но и снова уронила цены на недвижимость, дала троекратную девальвацию.Не дала возможность вкусить плоды роста цен на недвижимость между мировыми кризисами. После адаптации к сложившимся условиям, люди, которые рискнули вложиться в котлованы в 15-16 годах на отрезке до начала 2020 не пожалели. Если наши соседи снова не навяжут нам "маленькую победоносную войну", рынок КРЖН не только не сильно просядет благодаря каким то "свежим деньгам" от рынка земли, но и может несколько отскочить.

ага, пишите еще. самовнушение - страшная сила.

Если есть какие то аргументы излагайте, а если нет, то поуважительнее к тому у кого есть. Это ж не тинейджерская курилка.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ага, бачу тут, як з курсом - всі гадають на кавовій гущі! :mrgreen:
- чи впадуть ціни на РН на - 10-20-30-50%?! :mrgreen:
- а ціни то можуть показати кукіш і НЕ впасти - в гривні! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:06

  Долярчик написав:Ага, бачу тут, як з курсом - всі гадають на кавовій гущі! :mrgreen:
- чи впадуть ціни на РН на - 10-20-30-50%?! :mrgreen:
- а ціни то можуть показати кукіш і НЕ впасти - в гривні! :idea:


Думаю що не впадуть взагалі. Чому? Тому, що "успєшно влошившихся" занадто багато і для них це вже "дєло жизні" тримати ціни.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:11

  remark написав:Думаю що не впадуть взагалі. Чому? Тому, що "успєшно влошившихся" занадто багато і для них це вже "дєло жизні" тримати ціни.

конечно не упадут.
купившие зимой 2007-2008 панельку на Поздняках за овер $2800/метр до сих пор считают, что оно столько и стоит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:13

  Долярчик написав:Ага, бачу тут, як з курсом - всі гадають на кавовій гущі! :mrgreen:
- чи впадуть ціни на РН на - 10-20-30-50%?! :mrgreen:
- а ціни то можуть показати кукіш і НЕ впасти - в гривні! :idea:

Вполне может так и случиться.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:14

  Yuri_T написав:
  remark написав:Думаю що не впадуть взагалі. Чому? Тому, що "успєшно влошившихся" занадто багато і для них це вже "дєло жизні" тримати ціни.

конечно не упадут.
купившие зимой 2007-2008 панельку на Поздняках за овер $2800/метр до сих пор считают, что оно столько и стоит.


2007;8;12;13 не включаю в список "успєшно влошившихся", маю на увазі в тяжкі роки 2015-2017р.
Востаннє редагувалось remark в Суб 28 бер, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
remark
 
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  #<1 ... 3321332233233324>
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