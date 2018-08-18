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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3321332233233324

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:16

  Yuri_T написав:
  remark написав:Думаю що не впадуть взагалі. Чому? Тому, що "успєшно влошившихся" занадто багато і для них це вже "дєло жизні" тримати ціни.

конечно не упадут.
купившие зимой 2007-2008 панельку на Поздняках за овер $2800/метр до сих пор считают, что оно столько и стоит.

Ну вы же помните как ипотека разогрела тогда рынок. В последние годы такого разогрева не было.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
https://youtu.be/uB76CW771pE?t=62
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:52

  remark написав:З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
https://youtu.be/uB76CW771pE?t=62

Это несколько не то. Самый низкий сегмент аренды. Разве что разогрев эконом-эконом сегмента поневоле подтолкнёт цены в условном комфорт сегменте и не факт, что этот импульс достигнет условного бизнес-сегмента.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:57

  remark написав:
  Yuri_T написав:
  remark написав:Думаю що не впадуть взагалі. Чому? Тому, що "успєшно влошившихся" занадто багато і для них це вже "дєло жизні" тримати ціни.

конечно не упадут.
купившие зимой 2007-2008 панельку на Поздняках за овер $2800/метр до сих пор считают, что оно столько и стоит.


2007;8;12;13 не включаю в список "успєшно влошившихся", маю на увазі в тяжкі роки 2015-2017р.

дело не столько в том, кто когда вложился.
сколько в психологии и длины вложения.

условный Vlad442 продавать не будет никогда. ему не важно, $500 или $1500 стоит метр его киевских инвестиций. он просто считает доходность, как старуха-процентщица. было бы с какого нуждающегося содрать.
а вот условный максик будет каждый день мониторить всякие индексы, типа домика, чтобы вовремя слить в убыток последнюю покупку. тут без мба никуда.

зы. все возможные совпадения с реальными лицами носят случайный характер.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:00

Не знаю, смогу ли я психологически выдержать снижение цендаже на 15%. На 10% - ну может быть....

Какая боль, какая боль!!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01

  dir написав:
  Долярчик написав:Ага, бачу тут, як з курсом - всі гадають на кавовій гущі! :mrgreen:
- чи впадуть ціни на РН на - 10-20-30-50%?! :mrgreen:
- а ціни то можуть показати кукіш і НЕ впасти - в гривні! :idea:

Вполне может так и случиться.

Більше того - новобуди, можуть по трохи, не поспішаючи, підростати в тій же гривні!
(це, якщо курс буде 26-28, бо якщо курс сягне 35, то зрозуміло, що в гривні ціни перемалюють швидко)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:06

Долярчик Це в тому разі, якщо через деякий час ми ще будемо "розуміти", що воно таке новобуд. Сподіваюсь, що це нас все ж таки мине.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:17

  investorkiev написав:Не знаю, смогу ли я психологически выдержать снижение цендаже на 15%. На 10% - ну может быть....

Какая боль, какая боль!!!

от цены входа в котлован?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:40

  dir написав:
  remark написав:З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
https://youtu.be/uB76CW771pE?t=62

Это несколько не то. Самый низкий сегмент аренды. Разве что разогрев эконом-эконом сегмента поневоле подтолкнёт цены в условном комфорт сегменте и не факт, что этот импульс достигнет условного бизнес-сегмента.


Розогрів ринку саме і починався з економ сегменту, як найбільш доступного для пересічного арендаря та (рилів).
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  investorkiev написав:Не знаю, смогу ли я психологически выдержать снижение цендаже на 15%. На 10% - ну может быть....

Какая боль, какая боль!!!

Давайте создадим клуб анонимных влошенцев в КРЖН. Будем встречаться в ZOOM и друг друга морально поддерживать.
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