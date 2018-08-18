Ну вы же помните как ипотека разогрела тогда рынок. В последние годы такого разогрева не было.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:16
Ну вы же помните как ипотека разогрела тогда рынок. В последние годы такого разогрева не было.
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:52
Это несколько не то. Самый низкий сегмент аренды. Разве что разогрев эконом-эконом сегмента поневоле подтолкнёт цены в условном комфорт сегменте и не факт, что этот импульс достигнет условного бизнес-сегмента.
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:57
дело не столько в том, кто когда вложился.
сколько в психологии и длины вложения.
условный Vlad442 продавать не будет никогда. ему не важно, $500 или $1500 стоит метр его киевских инвестиций. он просто считает доходность, как старуха-процентщица. было бы с какого нуждающегося содрать.
а вот условный максик будет каждый день мониторить всякие индексы, типа домика, чтобы вовремя слить в убыток последнюю покупку. тут без мба никуда.
зы. все возможные совпадения с реальными лицами носят случайный характер.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:00
Не знаю, смогу ли я психологически выдержать снижение цендаже на 15%. На 10% - ну может быть....
Какая боль, какая боль!!!
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01
Більше того - новобуди, можуть по трохи, не поспішаючи, підростати в тій же гривні!
(це, якщо курс буде 26-28, бо якщо курс сягне 35, то зрозуміло, що в гривні ціни перемалюють швидко)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:06
Долярчик Це в тому разі, якщо через деякий час ми ще будемо "розуміти", що воно таке новобуд. Сподіваюсь, що це нас все ж таки мине.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:17
от цены входа в котлован?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:40
Розогрів ринку саме і починався з економ сегменту, як найбільш доступного для пересічного арендаря та (рилів).
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:02
|