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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3322332333243325

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче говоря впереди трудніе времена
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:52

  Investor_K написав:Короче говоря впереди трудніе времена

Наступрно тижня беру лапіту і йду садить картішку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3322332333243325
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