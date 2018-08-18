Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33

change_pm написав: lincoln2 написав: я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант... я взагалі міркую ,що, а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

Так 50% нерухомість, а інші 50% куди? Так 50% нерухомість, а інші 50% куди?

думаю если для того ,кому некогда заниматься ослеживанием фонд ,крипт,аренды как способа основного зароботка и т д. , то на мой взгляд оптималом , на то , что можно не тратить время и силы ,есть депозиты или ОВГЗ (кот признаться ,не пробовал ).. с учетом нынешних реалий ... разброс дол 70-80 % /евро 5-10%/ , грн - остаток ...а при девале свыше 32-35 грн и снижении процентных ставок по валюте думаю , депо грн можно увеличивать до 30-40 % от портфеля, ну или увеличить процент недвиги при появлении интересных вариантов...это мое видение ситуации...но - как говорил Квестор , никто не знает будущего ...и каждый сам принимает решение , главное , чтоб на это все , были средства ...а куда их пристроить , все мы мастаки