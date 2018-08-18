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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3322332333243325

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче говоря впереди трудніе времена
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:52

  Investor_K написав:Короче говоря впереди трудніе времена

Наступрно тижня беру лапіту і йду садить картішку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33

  change_pm написав:
  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

Так 50% нерухомість, а інші 50% куди?

думаю если для того ,кому некогда заниматься ослеживанием фонд ,крипт,аренды как способа основного зароботка и т д. , то на мой взгляд оптималом , на то , что можно не тратить время и силы ,есть депозиты или ОВГЗ (кот признаться ,не пробовал ).. с учетом нынешних реалий ... разброс дол 70-80 % /евро 5-10%/ , грн - остаток ...а при девале свыше 32-35 грн и снижении процентных ставок по валюте думаю , депо грн можно увеличивать до 30-40 % от портфеля, ну или увеличить процент недвиги при появлении интересных вариантов...это мое видение ситуации...но - как говорил Квестор , никто не знает будущего ...и каждый сам принимает решение , главное , чтоб на это все , были средства ...а куда их пристроить , все мы мастаки :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:36

  dir написав:
  remark написав:З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
https://youtu.be/uB76CW771pE?t=62

Это несколько не то. Самый низкий сегмент аренды. Разве что разогрев эконом-эконом сегмента поневоле подтолкнёт цены в условном комфорт сегменте и не факт, что этот импульс достигнет условного бизнес-сегмента.

С чего вы взяли, что они вообще что-то подтолкнут, а не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПОХ дизинфицировали пишет вайбер группа по соседнему объекту
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
finuser370
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:49

  hxbbgaf написав:
  dir написав:
  remark написав:З арендою теж буде все добре, судячи з масового повернення, чекайте їх в Києві після карантину:
https://youtu.be/uB76CW771pE?t=62

Это несколько не то. Самый низкий сегмент аренды. Разве что разогрев эконом-эконом сегмента поневоле подтолкнёт цены в условном комфорт сегменте и не факт, что этот импульс достигнет условного бизнес-сегмента.

С чего вы взяли, что они вообще что-то подтолкнут, а не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:07

  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Карантин продлится сколько лет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:13

За крок до перевороту думок ©

  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Все так не буде!© :wink:
- а раз так, то чому не прикупити ліквідного бетончику в нормальній локації на дні цін?
- от і чекаємо на падіння цін до дна! :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:33

  airmax78 написав:Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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