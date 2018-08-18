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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче говоря впереди трудніе времена
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:52
Наступрно тижня беру лапіту і йду садить картішку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33
думаю если для того ,кому некогда заниматься ослеживанием фонд ,крипт,аренды как способа основного зароботка и т д. , то на мой взгляд оптималом , на то , что можно не тратить время и силы ,есть депозиты или ОВГЗ (кот признаться ,не пробовал ).. с учетом нынешних реалий ... разброс дол 70-80 % /евро 5-10%/ , грн - остаток ...а при девале свыше 32-35 грн и снижении процентных ставок по валюте думаю , депо грн можно увеличивать до 30-40 % от портфеля, ну или увеличить процент недвиги при появлении интересных вариантов...это мое видение ситуации...но - как говорил Квестор , никто не знает будущего ...и каждый сам принимает решение , главное , чтоб на это все , были средства ...а куда их пристроить , все мы мастаки
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:36
С чего вы взяли, что они вообще что-то подтолкнут, а не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:49
Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:07
Карантин продлится сколько лет?
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:13
За крок до перевороту думок ©
Все так не буде!©
- а раз так, то чому не прикупити ліквідного бетончику в нормальній локації на дні цін?
- от і чекаємо на падіння цін до дна!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:33
ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
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