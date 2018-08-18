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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 01:04
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?
Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.
А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 01:07
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.
ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.
Вряд ли, хотя через неделю могут быть вполне. Что-то JP давно не было видно, у него окна видовой избы-ибальни выходят как раз на приемное Вышгородской ЦРБ и морг
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