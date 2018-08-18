RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3323332433253326

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:04

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:07

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.

Вряд ли, хотя через неделю могут быть вполне. Что-то JP давно не было видно, у него окна видовой избы-ибальни выходят как раз на приемное Вышгородской ЦРБ и морг
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3323332433253326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1804, 1805, 1806
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18056 2917351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 21:45
milamila
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83768)
29.03.2020 01:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.