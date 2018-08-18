Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», - заявил Прымула.
«Ситуация постоянно меняется, никто сейчас не может сказать точно. Не знаю, год или два, но ближайший отпуск вы наверняка проведете на территории Чехии. Мы будем призывать граждан, чтобы они использовали эту возможность и подстегнули местный бизнес, отели и так далее», - добавил он.