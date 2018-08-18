RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3323332433253326

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 96
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
16%
15
знизяться на 10-25%
34%
33
знизяться на 25%-50%
26%
25
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:04

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:07

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.

Вряд ли, хотя через неделю могут быть вполне. Что-то JP давно не было видно, у него окна видовой избы-ибальни выходят как раз на приемное Вышгородской ЦРБ и морг
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:36

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.

Да, рассматривают такой вариант в зависимости от "эпидемиологической ситуации в других государствах":
Глава кризисного штаба Чехии: границы могут быть закрыты еще 2 года
«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», - заявил Прымула.

«Ситуация постоянно меняется, никто сейчас не может сказать точно. Не знаю, год или два, но ближайший отпуск вы наверняка проведете на территории Чехии. Мы будем призывать граждан, чтобы они использовали эту возможность и подстегнули местный бизнес, отели и так далее», - добавил он.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 29.11.16
Подякував: 873 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:41

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.

Сопьются после первого года. Я думаю не стоит нагнетать.
airmax78
 
Повідомлень: 33884
З нами з: 25.10.12
Подякував: 854 раз.
Подякували: 3915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
Diego
 
Повідомлень: 106
З нами з: 14.01.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 07:18

  Diego написав:
  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...


я высказал всего лишь свое виденье , не более...можно и до 20 % , если сумма которой оперируешь довольно большая , что позволяет 1-2 квартиры позиционировать как ДО 20 % от всего капитала... а не чули , куди залишкові 80% вкласти ?
lincoln2
 
Повідомлень: 616
З нами з: 05.02.11
Подякував: 72 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3323332433253326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1804, 1805, 1806
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18057 2918087
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 07:33
flyman
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11613
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195776
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24837)
29.03.2020 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.