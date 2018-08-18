Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», - заявил Прымула.
«Ситуация постоянно меняется, никто сейчас не может сказать точно. Не знаю, год или два, но ближайший отпуск вы наверняка проведете на территории Чехии. Мы будем призывать граждан, чтобы они использовали эту возможность и подстегнули местный бизнес, отели и так далее», - добавил он.
lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
я высказал всего лишь свое виденье , не более...можно и до 20 % , если сумма которой оперируешь довольно большая , что позволяет 1-2 квартиры позиционировать как ДО 20 % от всего капитала... а не чули , куди залишкові 80% вкласти ?