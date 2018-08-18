Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», - заявил Прымула.
«Ситуация постоянно меняется, никто сейчас не может сказать точно. Не знаю, год или два, но ближайший отпуск вы наверняка проведете на территории Чехии. Мы будем призывать граждан, чтобы они использовали эту возможность и подстегнули местный бизнес, отели и так далее», - добавил он.
lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
я высказал всего лишь свое виденье , не более...можно и до 20 % , если сумма которой оперируешь довольно большая , что позволяет 1-2 квартиры позиционировать как ДО 20 % от всего капитала... а не чули , куди залишкові 80% вкласти ?
lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...
а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
А мені бабусі біля під'їзду сказали, що взагалі слід продавати всю нерухомість, тому що подешевшає до рівня 2001 року.
Може, й правду сказали бабусі?
Одну з них звати Натаха, родом з Луганська, в молодості проспорила пляшку віски на якомусь форумі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....