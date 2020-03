Додано: Нед 29 бер, 2020 09:58

оналітєги,

поки карантин і упячка можете зафіксувати рівень хотіло на ОЛХ,

і через півроку порівняти.

А тим часом берем участь в голосуванні вгорі теми.

Вангую мінус двадцять п"ять.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/