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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3324332533263327>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 98
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
34
знизяться на 25%-50%
27%
26
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:04

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:07

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.

Вряд ли, хотя через неделю могут быть вполне. Что-то JP давно не было видно, у него окна видовой избы-ибальни выходят как раз на приемное Вышгородской ЦРБ и морг
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:36

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.

Да, рассматривают такой вариант в зависимости от "эпидемиологической ситуации в других государствах":
Глава кризисного штаба Чехии: границы могут быть закрыты еще 2 года
«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», - заявил Прымула.

«Ситуация постоянно меняется, никто сейчас не может сказать точно. Не знаю, год или два, но ближайший отпуск вы наверняка проведете на территории Чехии. Мы будем призывать граждан, чтобы они использовали эту возможность и подстегнули местный бизнес, отели и так далее», - добавил он.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:41

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы взяли, что они не поедут сейчас домой по селам пересидеть карантин, а потом назад в Польшу?

Ну это если в Польшу из Украины в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

А почему полгода-то, вроде проскакивало, что Чехия собирается на 2 года закрыть границы.

Сопьются после первого года. Я думаю не стоит нагнетать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 07:18

  Diego написав:
  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...


я высказал всего лишь свое виденье , не более...можно и до 20 % , если сумма которой оперируешь довольно большая , что позволяет 1-2 квартиры позиционировать как ДО 20 % от всего капитала... а не чули , куди залишкові 80% вкласти ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 07:53

  Diego написав:
  lincoln2 написав:я взагалі міркую ,що купівля нерухомості , це більше як диверсифікація портфелю , не більш як 50 % від загального , а не основний заробіток на аренді..й вибирати тре , не те що буде в наявності ,а шукати тільки ліквідний варіант...

а я чув що не більше 20% капіталу варто вкладати в нерухомість...

А мені бабусі біля під'їзду сказали, що взагалі слід продавати всю нерухомість, тому що подешевшає до рівня 2001 року.

Може, й правду сказали бабусі?

Одну з них звати Натаха, родом з Луганська, в молодості проспорила пляшку віски на якомусь форумі.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:32

  Долярчик написав:
  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Все так не буде!© :wink:
- а раз так, то чому не прикупити ліквідного бетончику в нормальній локації на дні цін?
- от і чекаємо на падіння цін до дна! :idea: :mrgreen:


Для того чтобы купить нужно выйти с матраса "самой красивой" и разных пирамид :lol:
Или вы их уже зробылы разом с тещей?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:40

  Любопытный написав:
  Долярчик написав:
  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Все так не буде!© :wink:
- а раз так, то чому не прикупити ліквідного бетончику в нормальній локації на дні цін?
- от і чекаємо на падіння цін до дна! :idea: :mrgreen:


Для того чтобы купить нужно выйти с матраса "самой красивой" и разных пирамид :lol:
Или вы их уже зробылы разом с тещей?

У львівського торговця велосипедами - плани, як у Наполеона!
Він вже й забув, як їв тещини млинці :roll: .

Скільки ж треба продати велосипедів, щоб купити одну занюханну "гостінку" в Києві???
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оналітєги,
поки карантин і упячка можете зафіксувати рівень хотіло на ОЛХ,
і через півроку порівняти.
А тим часом берем участь в голосуванні вгорі теми.
Вангую мінус двадцять п"ять.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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