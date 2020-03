Додано: Нед 29 бер, 2020 10:43

investorkiev написав: hume написав: BIGor написав: Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:

цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.

аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.

средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года. Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга. А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.



Ситуация сложная для всех.

Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.



Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.



Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.



Ситуация заденет многих бумерангом.



Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.



По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.

Если продлится до осени - то....



Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.



Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.



Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.

Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.



И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса. Ситуация сложная для всех.Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.Ситуация заденет многих бумерангом.Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.Если продлится до осени - то....Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4920461#p4920461

rollo написав: Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.

Нет экономическому коллапсу. Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.Нет экономическому коллапсу.

здавалось би і там клоун, і тут клоун президен,

але є один ньюанс: мозги здавалось би і там клоун, і тут клоун президен,але є один ньюанс: мозги

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/