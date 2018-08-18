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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:01
finuser370 написав:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.
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hume
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:17
hume написав: finuser370 написав:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:23
BIGor написав:
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
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hume
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:30
hume написав: BIGor написав:
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Ситуация заденет многих бумерангом.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
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investorkiev
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:38
hume написав: finuser370 написав:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.
Массовый покупатель всегда реагирует с опозданием.
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airmax78
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:43
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4920461#p4920461
investorkiev написав: hume написав: BIGor написав:
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Ситуация заденет многих бумерангом.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
rollo написав:
Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.
Нет экономическому коллапсу.
здавалось би і там клоун, і тут клоун президен,
але є один ньюанс: мозги
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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