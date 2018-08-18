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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3324332533263327

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 98
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
34
знизяться на 25%-50%
27%
26
знизяться більше, ніж на 50%
11%
11
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:01

  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:17

  hume написав:
  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.

Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:23

  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:30

  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.

Ситуация заденет многих бумерангом.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:38

  hume написав:
  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.

Массовый покупатель всегда реагирует с опозданием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:43

  investorkiev написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.

Ситуация заденет многих бумерангом.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4920461#p4920461
  rollo написав:Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.
Нет экономическому коллапсу.

здавалось би і там клоун, і тут клоун президен,
але є один ньюанс: мозги
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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