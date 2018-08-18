Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными: цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр. аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года. средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными: цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр. аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года. средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех. Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Ситуация заденет многих бумерангом.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся. Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....
Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.
Массовый покупатель всегда реагирует с опозданием.
BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными: цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр. аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года. средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех. Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Ситуация заденет многих бумерангом.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся. Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными: цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр. аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года. средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех. Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Ситуация заденет многих бумерангом.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся. Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными: цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр. аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года. средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
Ключевое слово "жирный 2019" для кого он таким был? Для "успешно влошившихся" и наверняка ЖЫР был виртуальным, могли на пике ажиотажа скинуть, да жаба не позволяла, ведь будет даражать.
investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
судя по сегодняшним постам: -Аирмакс на 1 стадии -Флай на 2 стадии (ругает власть) -Я в переходе с 4 на 5 стадию.
Я владу завжди ругаю. Не залежно від кольору і політичних вподобань. І розраховую на неї по мінімуму, так як знаю, що про мене вона буде дбати не буде. І про тебе теж не буде. І про аірмакса не буде. І про Долярчика не буде (хіба насцить у вуха, а Долярчики - о Божа роса). Тут я підтримую будівельника, що тре розраховувати на себе, а на доброго царя та бояр.
Аналогічно із медициною. Я туди при абсолютно крайній потребі хіба звернуся. В те що медицина мене врятує, сильно сумніваюся, може віддягне кінець, або заспокоїть, що все буде добре.
Хіба телепні можуть вірити у владу, карантин, медицину, маски, ліжкомісця і іншу єресь.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 бер, 2020 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины. Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.