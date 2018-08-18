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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3325332633273328>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 99
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
34
знизяться на 25%-50%
26%
26
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:23

  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:30

  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.

Ситуация заденет многих бумерангом.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:38

  hume написав:
  finuser370 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Вопрос не актуален, процесс в самом разгаре. Арендодатели уже все сидят пустые,гостиницы закрыты за ненадобностью,РЕАЛЬНАЯ аренда посуточно упала в 3 раза! Покупать сегодня бетон? Смешно и глупо.... Деньги на ветер....

Согласен, бИтон покупать нужно когда всё в разгаре. Отели полные, посуточники забиты на месяц вперёд, арендаторы комерческой играют на повышение за обладание лакомым объектом. Что самое главное по цене не менее 2 куе квадрат.

Массовый покупатель всегда реагирует с опозданием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:43

  investorkiev написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.

Ситуация заденет многих бумерангом.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4920461#p4920461
  rollo написав:Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.
Нет экономическому коллапсу.

здавалось би і там клоун, і тут клоун президен,
але є один ньюанс: мозги
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:56

  investorkiev написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.

Ситуация заденет многих бумерангом.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Учитывая QE, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:29

  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.


Ключевое слово "жирный 2019" для кого он таким был? Для "успешно влошившихся" и наверняка ЖЫР был виртуальным, могли на пике ажиотажа скинуть, да жаба не позволяла, ведь будет даражать.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот "москвичей" с баулами бабла подвезли, разогрев рынка обеспечен:
https://youtu.be/_L1PG5RqeC4?t=5
Востаннє редагувалось remark в Нед 29 бер, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:40

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.


1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.


судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:53

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.


1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.


судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.

Я владу завжди ругаю. Не залежно від кольору і політичних вподобань.
І розраховую на неї по мінімуму, так як знаю, що про мене вона буде дбати не буде. І про тебе теж не буде. І про аірмакса не буде. І про Долярчика не буде (хіба насцить у вуха, а Долярчики - о Божа роса).
Тут я підтримую будівельника, що тре розраховувати на себе, а на доброго царя та бояр.

Аналогічно із медициною. Я туди при абсолютно крайній потребі хіба звернуся.
В те що медицина мене врятує, сильно сумніваюся, може віддягне кінець, або заспокоїть, що все буде добре.

Хіба телепні можуть вірити у владу, карантин, медицину, маски, ліжкомісця і іншу єресь.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 бер, 2020 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:53

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.


1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.


судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.

Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
airmax78
 
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